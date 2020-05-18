Первичные тесты выявили COVID-19 у 866 сотрудников АО «Полюс Красноярск»

Количество первичных положительных тестов COVID-19 среди сотрудников компании «Полюс» составило 866, сообщает в понедельник «ТВК Красноярск». Всего на предприятии работает более 6000 человек.



«Полюс» - единственная компания в Красноярском крае, осуществляющая сплошное тестирование работников на COVID-19.

У абсолютного большинства сотрудников с положительными результатами болезнь протекает бессимптомно. Тем не менее, чтобы предотвратить дальнейшее распространение COVID-19, такие работники, а также сотрудники со слабо выраженными симптомами помещены в карантин и находятся под наблюдением врачей.



Чтобы обеспечить необходимые условия карантина, в настоящий момент на предприятии площадках разворачивается пункт временного размещения на 737 мест. 560 из них обеспечены «Полюсом». Еще 177 - администрацией Красноярского края. Также заканчивается развертывание мобильного госпиталя Министерства обороны России на 1100 мест. В нем будут работать 77 медицинских работников. Эти меры позволят обеспечить необходимое разделение бессимптомных сотрудников и работников с выраженными симптомами.