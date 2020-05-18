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18 мая,
2020
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Первичные тесты выявили COVID-19 у 866 сотрудников АО «Полюс Красноярск»

ТВ2
ТВ2
28 минут назад

Количество первичных положительных тестов COVID-19 среди сотрудников компании «Полюс» составило 866, сообщает в понедельник «ТВК Красноярск». Всего на предприятии работает более 6000 человек.
 
«Полюс» - единственная компания в Красноярском крае, осуществляющая сплошное тестирование работников на COVID-19.
У абсолютного большинства сотрудников с положительными результатами болезнь протекает бессимптомно. Тем не менее, чтобы предотвратить дальнейшее распространение COVID-19, такие работники, а также сотрудники со слабо выраженными симптомами помещены в карантин и находятся под наблюдением врачей.


Чтобы обеспечить необходимые условия карантина, в настоящий момент на предприятии площадках разворачивается пункт временного размещения на 737 мест. 560 из них обеспечены «Полюсом». Еще 177 - администрацией Красноярского края. Также заканчивается развертывание мобильного госпиталя Министерства обороны России на 1100 мест. В нем будут работать 77 медицинских работников. Эти меры позволят обеспечить необходимое разделение бессимптомных сотрудников и работников с выраженными симптомами.

Первичные тесты выявили COVID-19 у 866 сотрудников АО «Полюс Красноярск»
Фото: ТВК

«После прибытия и развертывания сил и средств в районе поселка Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края сводный отряд Минобороны России с 19 мая приступит к практическому выполнению задач по проведению комплекса дезинфекционных, лечебно-диагностических и противоэпидемических мероприятий в целях локализации вспышки коронавирусной инфекции и недопущения ее распространения», – сообщили в Минобороны. 

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