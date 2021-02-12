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12 февраля,
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Первенство России по ледолазанию проходит в Томске. Прямая видеотрансляция

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Первенство России по альпинизму началось Томской области в пятницу, 12 февраля. Более ста спортсменов четырех возрастных категорий соревнуются в дисциплинах «ледолазание — трудность» и «ледолазание — скорость». 

Первенство России по ледолазанию проходит в Томске. Прямая видеотрансляция

В первенстве участвуют спортсмены из Кировской, Тюменской, Свердловской, Кемеровской областей и Красноярского края. Томскую область представляют воспитанники детских объединений «Искра», «Ирбис» и «Фаворит» Дома детства и юношества «КЕДР».


Соревнования будут проходить с 12 по 14 февраля на специально оборудованном тренажере, расположенном по адресу улица Королева, 36 стр. 8. В этом году из-за коронавируса зрителей на стартах не предполагается. Трансляцию первенства можно увидеть на ютуб-канале ТВ2. 

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