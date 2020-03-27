Первая заболевшая коронавирусом в Томске выписалась из больницы

Томичка, у которой выявили первый случай коронавируса, выписалась из 3-й городской больницы. Об этом она сама сообщила ТВ2.

Женщина полностью выздоровела и, как сама рассказала, чувствует себя хорошо.





«Все, меня сегодня выписали. И обязательно напишите, что ни один человек, контактировавший со мной, не пострадал», — сообщила она.





Напомним, о первом случае заболевания в регионе стало известно 18 марта. Заразилась женщина, которая ездила транзитом через Италию на выставку собак в Англию. Выставка Crufts dog show 2020 проходила в Бирмингеме. Вернувшись в Томск, женщина пожаловалась медикам на высокую температуру, и ее госпитализировали. Тесты на наличие коронавирусной инфекции показали положительный результат. Также медики проверили круг контактных лиц, анализ ни у кого из них не подтвердил коронавируса.





На сегодня, 27 марта, в Томской области два зафиксированных случаев COVID-19: этот и второй, который выявили 26 марта.





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