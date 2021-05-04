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04 мая,
2021
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Первая в России подводная туристическая экотропа открылась на Алтае

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Первая в России подводная туристическая экотропа открылась в Алтайском государственном природном биосферном заповеднике. Тропа начинается на дайв-станции возле поселка Яйлю на берегу Телецкого озера, ее прохождение занимает около получаса.

Ранняя весна в Алтайском биосферном заповеднике
Ранняя весна в Алтайском биосферном заповеднике
Фото: vk.com/altzapovednik

Она первая в России, —  цитирует ТАСС главу заповедника Игоря Калмыкова. — Сначала у нас появилась дайв-станция и профессиональные дайверы, которые работают в Алтайском заповеднике. И при создании подводной экотропы мы попытались совместить дайв-сайты (места для погружения с аквалангом) с тем, что сейчас развивается в особо охраняемых природных территориях —  это экологический туризм.

По словам Калмыкова, на погружение и прохождение тропы у неопытного дайвера уйдет около получаса. Тропа начинается у устья реки Чеченек, впадающей Телецкой озеро, и включает в себя пирс заброшенной плавучей станции «Башня» , площадку для тренировок, мелководную часть и метеобуй на глубине в 42 метра. 


Алтайский биосферный заповедник — особо охраняемая природная территория, объект всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Заповедник занимает площадь в более 870 тысяч гектаров и включает  в себя часть Телецкого озера. Основная цель создания заповедника — сохранение озера, защита кедровых лесов, спасение находившихся на грани исчезновения соболя, лося, марала и других, а также постоянное стационарное изучение природы региона. 

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