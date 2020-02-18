Первая россиянка заразилась коронавирусом

В посольстве добавили, что будут держать на контроле ситуацию с другими россиянами, находящимися на судне. Ранее министр здравоохранения Японии Кацунобу Като объявил о 99 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией на лайнере. Таким образом, общее число заболевших среди пассажиров и членов экипажа возросло c 355 до 454 человек. Россиян среди них ранее не было, говорили в посольстве.

«Коронавирус был выявлен у находящейся на борту гражданки России. В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения», — говорится в заявлении дипломатов.

Отметим, круизный лайнер Diamond Princess, выполняющий рейс по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава, был пришвартован на карантин в порт японского города Йокогама 4 февраля. Во время круиза у 80-летнего жителя Гонконга обнаружили пневмонию, вызванную новым видом коронавируса. После тестов заболевание нашли еще у десяти человек на судне, затем число больных начало расти. Было решено лайнер с более чем 3,7 тысячами пассажиров из 56 стран пришвартовать в порту на юго-западе Японии предположительно до 19 февраля.





Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин сказал, что эпидемия ВИЧ более реальная угроза для России, чем вспышка коронавируса. Он привел статистику, что от СПИДа в день умирает около 100 россиян. При этом коронавирус, по официальным данным, не унес ни одной жизни на территории России.





«Юрий Дудь снял нужный фильм об эпидемии ВИЧ в России. Уже инфицировано более 1 млн. В 2018 году от СПИДа умерло 37 тысяч человек. В среднем по 100 человек в день. Сравните с коронавирусом. ВИЧ пока в нашей стране гораздо более реальная угроза»,— написал Кудрин в Twitter.





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