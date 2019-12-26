Первая очередь долгостроя на Нефтяной, 15 введена в эксплуатацию

Долгострой по улице Нефтяная, 15 введен в эксплуатацию. Главная инспекция Государственного строительного надзора Томской области выдала заключение о соответствии первой очереди проектной документации, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Работы по завершению строительства первой очереди объекта вело СУ ТДСК. В десятиэтажный жилой дом на 280 квартир заедут 180 дольщиков долгостроев с ул. Мокрушина, 9, и Нефтяной, 5.





Объект полностью подключен к инженерным сетям, в доме установлены лифты, произведена опломбировка счетчиков. Весной здесь планируется провести благоустройство прилегающей территории. В планах также строительство подъездных путей к многоэтажке.





Строительство второй очереди объекта, куда заедут остальные дольщики двух проблемных домов, начнется в 2020 году.





«В следующем году в областном бюджете заложено 117 миллионов рублей на субсидии организациям, достраивающим проблемные дома, — уточнил вице-губернатор. – Проблему обманутых дольщиков мы полностью решим до конца 2021 года».





Ранее власти региона заявили, что до конца 2019 года введут в эксплуатацию несколько проблемных домов. Так, в июле, спустя шесть лет, сдали долгострой на Кедровой, 34. Также планируется достроить блок «Д» в переулке Нижнем, 47 и дом на улице Большой Подгорной, 46.





С 2021 года выделять бюджетные деньги на достройку проблемных домов власти больше не планируют.