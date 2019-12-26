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26 декабря,
2019
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Первая очередь долгостроя на Нефтяной, 15 введена в эксплуатацию

ТВ2
ТВ2
48 минут назад

Долгострой по улице Нефтяная, 15 введен в эксплуатацию. Главная инспекция Государственного строительного надзора Томской области выдала заключение о соответствии первой очереди проектной документации, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Архивное фото
Архивное фото

Работы по завершению строительства первой очереди объекта вело СУ ТДСК. В десятиэтажный жилой дом на 280 квартир заедут 180 дольщиков долгостроев с ул. Мокрушина, 9, и Нефтяной, 5.


Объект полностью подключен к инженерным сетям, в доме установлены лифты, произведена опломбировка счетчиков. Весной здесь планируется провести благоустройство прилегающей территории. В планах также строительство подъездных путей к многоэтажке.


Строительство второй очереди объекта, куда заедут остальные дольщики двух проблемных домов, начнется в 2020 году.


«В следующем году в областном бюджете заложено 117 миллионов рублей на субсидии организациям, достраивающим проблемные дома, — уточнил вице-губернатор. – Проблему обманутых дольщиков мы полностью решим до конца 2021 года».


Ранее власти региона заявили, что до конца 2019 года введут в эксплуатацию несколько проблемных домов. Так, в июле, спустя шесть лет, сдали долгострой на Кедровой, 34. Также планируется достроить блок «Д» в переулке Нижнем, 47 и дом на улице Большой Подгорной, 46.

С 2021 года выделять бюджетные деньги на достройку проблемных домов власти больше не планируют. 

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