В Томской области прошла полевые испытания отечественная метеостанция для работы в Арктике

Опытный образец отечественной универсальной метеостанции для мониторинга климата в Арктике успешно прошел все полевые испытания в условиях Крайнего Севера в Томской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора Института мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения Российской академии наук Владимира Королькова.

«Год назад начались испытания экспериментального образца в полевых условиях на территории нашего института. Испытания прошли, получены положительные результаты, протоколы. Испытательный образец подтвердил все технические характеристики, которые были заложены. Получена информация о недоработках», — рассказал Корольков.

Сейчас ученые готовятся приступить к следующему этапу работы — к разработке опытно-промышленного образца, технологии промышленного производства станции. Идут переговоры с потенциальными инвесторами, которые готовы вложить средства в разработку, поиск средств для выхода на рынок.

Уточним, в 2018 году ученые ИМКЭС СО РАН совместно с компанией «Сибаналитприбор» начали разработку первой отечественной метеостанции, которая сможет в арктических условиях измерять скорость и направление ветра, температуру и влажность воздуха, атмосферное давление, интенсивность, количество, виды осадков, интенсивность солнечной радиации и высоту снежного покрова. При этом разработка, в отличие от существующих аналогов, должна год полностью работать без вмешательства людей, использовать солнечную энергию для зарядки батарей и иметь защиту от арктической фауны. Прототип станции был изготовлен в 2020 году, после чего начались его полевые испытания.