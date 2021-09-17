Первая остановка нового автобусного маршрута установлена в Зональном

В поселке Зональная Станция установлена первая остановка нового автобусного маршрута между Южными Воротами и Томском через площадь Южную, сообщает НИА Томск. Его планируют запустить до конца года. Маршрут обеспечит транспортную доступность района новостроек Южные Ворота до Южной площади и проспекта Ленина без пересадок через новый прокол на 76 километре.

Глава Зональной Станции Евгения Коновалова рассказала, что для установки первой остановки проезд по улицам Тихой и Светлой отсыпали гравием, а для обустройства других остановочных площадок по линии маршрута будет установлено еще несколько павильонов. Администрация поселения сумела найти обход Континентальной улицы, по которой ГИБДД не разрешала запустить маршрутные автобусы. Кроме того, подана заявка на участие в федеральной программе по асфальтированию улиц Тихой и Светлой до стадиона «Луч».