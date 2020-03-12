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12 марта,
2020
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«Перспективные территории рискуют остаться отрезанными»: ТДСК об итогах публичных слушаний

ТВ2
ТВ2
12 минут назад

Компания ТДСК прокомментировала итоги прошедших публичных слушаний, посвященных развитию территорий в Южных воротах и на землях ОЭЗ. По итогам публичных слушаний большинство жителей, присутствовавших на них, проголосовали против возможного строительства. Ранее заместитель губернатора Евгений Паршуто отметил, что из-за результатов публичных слушаний томские строители остались без задела на ближайшие четыре года, что может повлиять на реализацию национальных проектов. 

«Перспективные территории рискуют остаться отрезанными»: ТДСК об итогах публичных слушаний

«Публичные слушания – важный шаг в реализации национального проекта «Жилье и доступная среда» в Томской области, — комментируют в ТДСК. — Главное препятствие – острая нехватка участков для комплексной застройки в Томске и пригороде, отсутствие у муниципалитетов концепций и проектов планировки. Строители ждут от них решений для создания городской и пригородной инфраструктуры: жилья, объектов здравоохранения, школ, детских садов, общественных пространств, парков, спортивных объектов, дорог. Об этом же говорят жители». 

Нацпроект должен стать стимулом для роста экономики и социального благополучия всей области, а пока тормозит. Вокруг публичной процедуры, где и надо было обсуждать варианты развития, устроили политический скандал. В результате перспективные территории рискуют остаться отрезанными от города. Не будет новых рабочих мест, социальной и коммерческой инфраструктуры, новых дорог, коммуникаций, — подчеркивают в компании.

В ТДСК говорят, что готовы к конструктивному диалогу о комплексном развитии перспективных территорий с муниципалитетами, предприятиями научного комплекса, вузами, жителями, общественностью.

«Слушания состоялись, решения приняты и озвучены. Мы за соблюдение закона: до изменения порядка землепользования разработка проектов застройки невозможна.  Компания благодарит томичей, принявших участие в публичных слушаниях и общественном обсуждении вариантов развития территорий в Южных воротах и на ул. Тургенева (район Бактин)», — резюмируют в ТДСК.

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