Пережившую несколько пожаров усадьбу купца Акулова восстановят в Томске

В Томске планируется восстановить комплекс из шести исторических домов на улице Гоголя в рамках программы «Дом за рубль», сообщает пресс-служба мэрии. Уже подготовлена документации для восстановления первого из шести исторических домов по адресу: ул. Гоголя, 16.

Дом на ул. Гоголя, 16 взят в аренду в декабре 2018 года, сейчас на него завершена подготовка проекта и получено разрешение на работы по капитальному ремонту. Согласно проекту, с внешней стороны будущий сруб здания планируется восстановить в прежнем виде. Здание планируется окрасить в песочно-бежевый цвет. Цоколь здания планируется выполнить из неоштукатуренного (исторического) кирпича в единой цветовой гамме с трубами и крышей здания, а выступающие элементы фасада (пилястры, карнизы, обрамления окон, ставни и др.) окрасить в молочный цвет.





Здание на ул. Гоголя, 16 находится на смежном участке с пятью другими домами деревянными по адресам: ул. Гоголя, 14; 14/3, 14/6, 14а и 14/4. Все они были построены в конце 19 - начале 20 века и являются объектами фоновой застройки. В течение 2019 года дома арендовали, сейчас на них пока продолжается разработка проектов. Арендаторами этих домов являются физические и юридические лица, в настоящее время достигнута договоренность о согласованных действиях всех инвесторов по восстановлению зданий. В процессе разработки проектов и паспортов фасадов архитекторы будут стремиться к цветовому единству. Важно максимально воспроизвести их исторический облик: два из шести домов будет восстановлены в виде сруба, остальные – обшиты деревянными материалами.

