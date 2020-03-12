Перевозчики Сибири пожаловались на компанию Ротенберга в Минтранс

Сибирские перевозчики столкнулись с дефицитом бортовых трекеров в системе «Платон», по которой с большегрузов взимается плата за проезд по федеральным дорогам. Оператор, связанный с Игорем Ротенбергом, отказывается менять старые устройства, и транспортные компании получают штрафы. Они обратились к министру транспорта России Евгению Дитриху, сообщает Тайга.инфо.

«В последние месяцы сибирские перевозчики столкнулись с дефицитом бортовых устройств (трекеров) в системе «Платон». С каждым днем проблема становится все острее, затрагивает интересы все большего числа транспортных компаний», — говорится в обращении Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков (СААП) Дитриху.







Устройства, позволяющие автоматически оплачивать сборы, являются государственным имуществом и должны бесплатно выдаваться перевозчикам, пояснили в ассоциации. Срок службы каждого из них — три года. После чего, перевозчики обязаны сдать старый трекер и получить новый.







«Но компания «РТ-Инвест Транспортные Системы» (оператор системы «Платон») не может предоставить перевозчикам бортовые устройства, — заявили авторы обращения. — Нам отвечают, что новых бортовых устройств в стране просто нет, произвести их смогут не раньше, чем к концу лета. В качестве временной меры перевозчикам в ряде случаев выдают бывшие в употреблении и перепрограммированные бортовые устройства. Практика показала — такое оборудование фактически не работает. Те перевозчики, что установили бывшие в употреблении трекеры, привезли из рейсов множество штрафов за якобы не оплаченный сбор в систему «Платон»».







Оператор «Платона», по данным ассоциации, пообещал «в ближайшие месяцы» предоставить перевозчикам техническую возможность перепрограммирования действующих трекеров и продление срока их действия.







«А до этого времени предлагают использовать такой вариант оплаты как маршрутные карты. Но этот вариант для транспортных компаний невыгоден, поскольку он более трудоемкий. Даже небольшой транспортной компании придется взять на работу дополнительно одного или двух сотрудников, которые будут заниматься исключительно оформлением маршрутных карт», — отметили в СААП.







ООО «Рт-Инвест Транспортные Системы», по данным «Контур-Фокус», принадлежит АО «РТ-Инвест» госкорпорации «Ростех», Антону Шипелову, Андрею Замкову и Игорю Ротенбергу. Отца последнего, Аркадия Ротенберга, называют другом президента РФ Владимира Путина.







В 2015 году в России ввели систему «Платон» — плату при перевозке грузов по федеральным трассам для автомобилей свыше 12 тонн за каждый километр. Новые сборы вызвали акции протестов, в том числе в Сибири. В 2017-м произошел очередной всплеск протестной активности перевозчиков после того, как власти решили повысить тариф «Платона» в два раза.