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01 января,
2020
Новости

Переводы денег по номеру телефона у части банков станут платными

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Переводы денег по номеру телефона станут платными для клиентов некоторых российских банков. Это связано с тем, что с 1 января Система быстрых платежей (СБП) станет для кредитных организаций платной.


«Дополнительные издержки могут обернуться тем, что банки будут вынуждены переложить часть затрат на клиентов», — приводит слова директора по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслава Путиловского «Газета.Ru».


Банки должны будут платить комиссию Центробанку за операции в системе. Планируется, что половину комиссии заплатит банк отправителя, а вторую — организация получателя.


Часть банков уже взимает комиссию за переводы по номеру телефона. Среди них «СКБ-банк» и «Райффайзенбанк». А вот Росбанк, «Тинькофф Банк» и «ФК Открытие» не намерены вводить дополнительные платежи. В то же время банки «Ак Барс» и «Русский стандарт» планируют ввести комиссию.


Комиссия для банков за операции до 125 рублей составит 5 копеек, до 250 рублей — 12 копеек, а до 1000 руб. — 30 копеек. При этом за перевод с 1 до 3 тысяч рублей банкам придется платить уже 80 копеек, за перевод от 3 до 6 тысяч рублей — 2 рубля, свыше 6 тысяч рублей — 3 рубля

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