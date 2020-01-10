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10 января,
2020
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Перепутали? Финал Россия – Канада 2011 года на «Матч ТВ» посмотрели 1,3 млн зрителей

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Финал молодежного чемпионата мира по хоккею 2011 года между сборными России и Канады на «Матч ТВ», который телеканал транслировал 5 января параллельно с прямым эфиром этих же команд на МЧМ-2020, посмотрели 1,3 млн зрителей, следует из данных «РБ-Бизнес». Аудитория прямой трансляции матча на «Первом канале» составила 6,6 млн человек, или 4,9 % от населения России.

Перепутали? Финал Россия – Канада 2011 года на «Матч ТВ» посмотрели 1,3 млн зрителей

5 января в рамках финала молодежного чемпионата мира по хоккею 2020 прошел матч между сборными России и Канады. Встреча завершилась победой канадцев со счетом 3:4. Прямую трансляцию матча вел «Первый канал».


Параллельно на телеканале «Матч ТВ» показывали финальный матч молодежного чемпионата мира по хоккею 2011 года между Россией и Канадой. Эта встреча завершилась победой российской сборной: после двух периодов россияне проигрывали со счетом 0:3, но в третьем периоде им удалось забросить пять шайб в ворота канадцев.


Из-за того, что трансляции велись параллельно и название команд — участниц матча — совпадали, возникла путаница. В результате  некоторые пользователи социальных сетей поздравили Россию с победой. Среди этих пользователей, в частности, был экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов, который позже написал, что таково было условие настольной игры, в которую он играл с семьей.


Также молодежную сборную поздравил глава комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярев, на следующий день он пообещал выучить фамилии российских спортсменов.

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