Переливы дорог и подтопления домовых участков ожидаются в районах Томской области

В Колпашевском и Чаинском районах возможны перелив дороги и подтопление приусадебных участков, передает пресс-служба МЧС. Ранее ведомство предупреждало, что ожидаются переливы в Кривошеинском и Тегульдетском районах.

По данным Томского гидрометцентра, 4-5 мая продолжится подъем воды в Оби в районе Колпашева. Если река поднимается до отметки в 753 сантиметра, возможно подтопление участков в поселке Усть-Чая. 5-7 мая ожидается достижение опасных отметок на реке Чая, что повлечет за собой перелив дороги Подгорное – Игнашкино.





Ранее МЧС сообщало, что возможен перелив автодороги Иштан — Никольское — Красный Яр. Ожидается также подъем уровня воды в реке Чулым, из-за чего может подтопить дороги Тегульдет — Берегаево, Тегульдет — Белый Яр, Тегульдет — Новошумилово — Белый Яр на левом берегу реки и Куяновская Гарь — Центрполигон, Тегульдет — Белый Яр на правом берегу реки.





По данным МЧС на 3 мая, уровень воды в Томи в районе Лагерного сада за сутки повысился на 80 см и составляет 564 см при опасной отметке 890 см, в районе Речвокзала – на 77 см и составляет 541 см при опасной отметке 750 см.



Паводковая обстановка на территории региона остается стабильной, подтопленных населенных пунктов нет.