Переливы дорог и подтопления домовых участков ожидаются в районах Томской области
В Колпашевском и Чаинском районах возможны перелив дороги и подтопление приусадебных участков, передает пресс-служба МЧС. Ранее ведомство предупреждало, что ожидаются переливы в Кривошеинском и Тегульдетском районах.
По данным Томского гидрометцентра, 4-5 мая продолжится подъем воды в Оби в районе Колпашева. Если река поднимается до отметки в 753 сантиметра, возможно подтопление участков в поселке Усть-Чая. 5-7 мая ожидается достижение опасных отметок на реке Чая, что повлечет за собой перелив дороги Подгорное – Игнашкино.
Ранее МЧС сообщало, что возможен перелив автодороги Иштан — Никольское — Красный Яр. Ожидается также подъем уровня воды в реке Чулым, из-за чего может подтопить дороги Тегульдет — Берегаево, Тегульдет — Белый Яр, Тегульдет — Новошумилово — Белый Яр на левом берегу реки и Куяновская Гарь — Центрполигон, Тегульдет — Белый Яр на правом берегу реки.
По данным МЧС на 3 мая, уровень воды в Томи в районе Лагерного сада за сутки повысился на 80 см и составляет 564 см при опасной отметке 890 см, в районе Речвокзала – на 77 см и составляет 541 см при опасной отметке 750 см.
Паводковая обстановка на территории региона остается стабильной, подтопленных населенных пунктов нет.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?