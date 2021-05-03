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03 мая,
2021
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Новости

Переливы дорог и подтопления домовых участков ожидаются в районах Томской области

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В Колпашевском и Чаинском районах возможны перелив дороги и подтопление приусадебных участков, передает пресс-служба МЧС. Ранее ведомство предупреждало, что ожидаются переливы в Кривошеинском и Тегульдетском районах.


Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

По данным Томского гидрометцентра, 4-5 мая продолжится подъем воды в Оби в районе Колпашева. Если река поднимается до отметки в 753 сантиметра, возможно подтопление участков в поселке Усть-Чая. 5-7 мая ожидается достижение опасных отметок на реке Чая, что повлечет за собой перелив дороги Подгорное – Игнашкино.


Ранее МЧС сообщало, что возможен перелив автодороги Иштан — Никольское — Красный Яр. Ожидается также подъем уровня воды в реке Чулым, из-за чего может подтопить  дороги  Тегульдет — Берегаево, Тегульдет — Белый Яр, Тегульдет — Новошумилово — Белый Яр на левом берегу реки и Куяновская Гарь — Центрполигон, Тегульдет — Белый Яр на правом берегу реки. 


По данным МЧС на 3 мая, уровень воды в Томи в районе Лагерного сада за сутки повысился на 80 см и составляет 564 см при опасной отметке 890 см, в районе Речвокзала – на 77 см и составляет 541 см при опасной отметке 750 см. 
 
Паводковая обстановка на территории региона остается стабильной, подтопленных населенных пунктов нет.

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