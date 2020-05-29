Переиздание романа «Томские трущобы» можно будет взять в библиотеках города

Переиздание романа «Томские трущобы» передали сразу в шесть библиотек Томска. Сейчас оформляется договор дарения. Бумажная работа должна завершиться к 10 июня. Когда снимут ограничения, то желающие смогут взять книги в библиотеках «Сибирская» (Колхозная, 9), «Истоки» (М.Горького, 23), «Центральная» (Красноармейская, 119), «Северная» (Иркутский т-и, 80/1), «Академическая» (Королева, 4), «Эврика» (Смирнова, 30) и «Дом семьи» (Железнодорожная, 32).

«Из нового тиража после 30 июня книги будут переданы в Научную библиотеку ТГУ и библиотеку имени Пушкина. Когда закончится режим самоизоляции, то в библиотеках будут организованы встречи с читателями. Сейчас заказать книгу можно на обновлённом сайте трущобы.рф . Больше тиража скорее всего не будет», — прокомментировала автор проекта Мария Могилатова.

Ранее сообщалось, что популярный в начале XX века роман Валентина Курицына «Томские трущобы» переиздадут в 2020 году. Издательство «Красное знамя» в 90-е допустило много ошибок: пропустили предложения, абзацы и целые главы, а еще изменили имена персонажей. Также не смогли найти продолжение романа, он считался незаконченным, и читатели так и не узнали, кем был Человек в маске.





Переизданием романа занимались аспирантка филологического факультета ТГУ Мария Могилатова и заведующая кафедрой теории и практики журналистики Высшей школы журналистики ТГУ Наталья Жилякова.





Для справки: События романа разворачиваются на томских улицах начала XX века (Магистратская, район Болото, ипподром, гостиница «Европа»), в Барнауле и в красноярской тайге. Действующие лица — местные уголовные авторитеты, бывшая «этуаль», карточный шулер и его сестра, сыщик, местный предприниматель, золотопромышленники и другие. В Томске членами банды «Мертвая голова» под предводительством таинственного Человека в маске (его лицо увидим только в последней главе) совершаются убийства, разбои и нападения, сыщик Залетный пытается разоблачить мошенников.





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