Переиздание романа «Томские трущобы» можно приобрести по предзаказу

Аспирантка филологического факультета ТГУ Мария Могилатова готовит переиздание романов популярного в начале XX века писателя Валентина Курицына. Сейчас запущен сайт, на котором можно сделать предварительный заказ романа «Томские трущобы».

Ранее сообщалось, что популярный в начале XX века роман Валентина Курицына «Томские трущобы» переиздадут в 2020 году. Издательство «Красное знамя» в 90-е допустило много ошибок: пропустили предложения, абзацы и целые главы, а еще изменили имена персонажей. Также не смогли найти продолжение романа, он считался незаконченным, и читатели так и не узнали, кем был Человек в маске.





Переизданием романа занимаются аспирантка филологического факультета ТГУ Мария Могилатова и заведующая кафедрой теории и практики журналистки Высшей школы журналистики ТГУ Наталья Жилякова.



«Мы нашли типографию в Томске, которая по оптимальной цене напечатает, готовим официальные документы. За оставшиеся две недели собираем предзаказы, доделываем картинки и, возможно, сделаем небольшой приятный бонус в виде закладки с томскими видами для заказчиков», — рассказала ТВ2 Мария Могилатова.





Оставить заявку на приобретение книги можно на сайте. Заявки принимаются до 23 февраля.





Для справки: События романа разворачиваются на томских улицах начала XX века (Магистратская, район Болото, ипподром, гостиница «Европа»), в Барнауле и в красноярской тайге. Действующие лица — местные уголовные авторитеты, бывшая «этуаль», карточный шулер и его сестра, сыщик, местный предприниматель, золотопромышленники и другие. В Томске членами банды «Мертвая голова» под предводительством таинственного Человека в маске (его лицо увидим только в последней главе) совершаются убийства, разбои и нападения, сыщик Залетный пытается разоблачить мошенников.





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