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Переезд в Вилюйском проезде перекроют для транспорта на ремонт
4 часа назад
Железнодорожный переезд в 1-м Вилюйском проезде перекроют в ночь на субботу для движения автомобилей. Специалисты РЖД проведут на переезде ремонт.
С полуночи 4 июня до 2 часов 5 июня для движения автомобилей будет закрыт участок железнодорожного переезда в 1-м Вилюйском проезде в связи с проведением ремонтных работ, — пишет пресс-служба мэрии. — В это время специалисты ОАО «РЖД» выполнят работы по замене четырех плит устройства заграждения переезда, две из которых требуют срочной замены на железнодорожном переезде 89 км.
Рядом с переездом установят соответствующие знаки. Горожан просят заранее выбрать для движения другие пути.
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