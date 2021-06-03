Переезд в Вилюйском проезде перекроют для транспорта на ремонт

С полуночи 4 июня до 2 часов 5 июня для движения автомобилей будет закрыт участок железнодорожного переезда в 1-м Вилюйском проезде в связи с проведением ремонтных работ, — пишет пресс-служба мэрии. — В это время специалисты ОАО «РЖД» выполнят работы по замене четырех плит устройства заграждения переезда, две из которых требуют срочной замены на железнодорожном переезде 89 км.