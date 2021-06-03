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03 июня,
2021
Новости

Переезд в Вилюйском проезде перекроют для транспорта на ремонт

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Железнодорожный переезд в 1-м Вилюйском проезде перекроют в ночь на субботу для движения автомобилей. Специалисты РЖД проведут на переезде ремонт.

С полуночи 4 июня до 2 часов 5 июня для движения автомобилей будет закрыт участок железнодорожного переезда в 1-м Вилюйском проезде в связи с проведением ремонтных работ, — пишет пресс-служба мэрии. — В это время специалисты ОАО «РЖД» выполнят работы по замене четырех плит устройства заграждения переезда, две из которых требуют срочной замены на железнодорожном переезде 89 км.

Рядом с переездом установят соответствующие знаки. Горожан просят заранее выбрать для движения другие пути. 

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