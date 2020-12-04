Переболевшие коронавирусом томичи сдали более 60 литров плазмы крови

«За все время мы получили 60,98 литра плазмы, которая рассчитана на 243 дозы. Мы не испытываем недостатка в донорах, уже сформирован банк антиковидной плазмы», — сказал он.

Уточняется, что на конец ноября в центре крови есть в наличии 45 литров антиковидной плазмы, готово к выдаче свыше 10 литров, остальные дозы вирусинактивируются с учетом требуемых групп крови, когда поступают заявки от медицинских организаций.







«Выдача плазмы от доноров, переболевших COVID-19, в медорганизации началась в ноябре. Всего за это время 22 пациентам МСЧ №2, томской районной больницы, больницы №3 и томской областной клинической больницы перелили уже 6,38 литра антиковидной плазмы», — сообщили в облздраве.







Ранее мы рассказывали, что в начале ноября в Томске объявили о сборе плазмы крови у жителей, переболевших COVID-19. Плазму с антителами переливают пациентам с тяжелым течением коронавирусной инфекции.





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