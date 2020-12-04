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04 декабря,
2020
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Новости

Переболевшие коронавирусом томичи сдали более 60 литров плазмы крови

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Как рассказал главврач томского регионального центра крови Сергей Дегтярев, 97 доноров сдали антиковидную плазму 127 раз.


«За все время мы получили 60,98 литра плазмы, которая рассчитана на 243 дозы. Мы не испытываем недостатка в донорах, уже сформирован банк антиковидной плазмы», — сказал он.

Переболевшие коронавирусом томичи сдали более 60 литров плазмы крови
Фото: телеграм-канал "Область здоровья"

Уточняется, что на конец ноября в центре крови есть в наличии 45 литров антиковидной плазмы, готово к выдаче свыше 10 литров, остальные дозы вирусинактивируются с учетом требуемых групп крови, когда поступают заявки от медицинских организаций.


«Выдача плазмы от доноров, переболевших COVID-19, в медорганизации началась в ноябре. Всего за это время 22 пациентам МСЧ №2, томской районной больницы, больницы №3 и томской областной клинической больницы перелили уже 6,38 литра антиковидной плазмы», — сообщили в облздраве.


Ранее мы рассказывали, что в начале ноября в Томске объявили о сборе плазмы крови у жителей, переболевших  COVID-19. Плазму с антителами переливают пациентам с тяжелым течением коронавирусной инфекции.


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