Пенсионный фонд предупреждает о мошенниках, предлагающих проверить правильность расчета пенсии

Пенсионный фонд по Томской области предупреждает о юридических фирмах, которые предлагают пенсионерам услуги по проверке правильности расчета пенсии. Зачастую они вводят граждан в заблуждение, предлагая им несуществующие перерасчеты размера пенсии. Специалисты Пенсионного фонда говорят о том, что им уже поступило несколько звонков от томичей.

«Чтобы вызвать доверие пенсионера, в ходе телефонного разговора сразу называется конкретная сумма прибавки, которую будет получать пенсионер, если воспользуется услугами компании. Также такие фирмы размещают рекламные сообщения в средствах массовой информации, на которые уже откликнулось немало граждан. Стоимость услуг по составлению обращения в Пенсионный фонд достигает нескольких тысяч рублей», — говорится в сообщении пресс-службы фонда.





При этом офисы данных фирм располагаются либо за пределами Томской области, либо во временно арендуемых помещениях, а обращения пишутся по одному шаблону и представляют собой простую подборку ссылок на законы, зачастую даже не относящихся к конкретной ситуации. В последнее время сотрудники территориальных органов Пенсионного фонда по Томской области еженедельно получают подобные письма.





Заместитель управляющего областного ГУ ОПФР Ольга Петрухина говорит, что не стоит доверять подобным фирмам и что посторонние люди не имеют доступа к пенсионным накоплениям.



«Определение права на пенсию и ее размера производится специалистами Пенсионного фонда в строгом соответствии с законом на основании документов, подтверждающих периоды работы и иной деятельности гражданина, нестраховые периоды (служба в армии, уход за ребенком до 1,5 лет, уход за нетрудоспособными гражданами и инвалидами и др.), сведений о среднемесячной заработной плате до 2002 года и других сведений. Посторонние лица доступа к выплатным делам и программным комплексам ПФР, в которых содержится информация об установленных гражданам размерах пенсий и иные персональные данные, не имеют. Поэтому все обещания о конкретных прибавках или невыплаченных суммах пенсий не соответствуют действительности. Граждане оплачивают услуги по составлению заявлений о перерасчете пенсии, а, получив ответ от Пенсионного фонда, узнают, что в соответствии с законодательством перерасчет пенсии или дополнительные выплаты не положены».