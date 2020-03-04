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04 марта,
2020
Новости

Пенсионный фонд начнет уведомлять о размере будущей пенсии

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Граждане России, достигшие 45 лет, начнут получать уведомления Пенсионного фонда о размере их будущей пенсии. Это даст россиянам возможность оценивать формирование своих пенсий и при необходимости предпринимать меры по увеличению выплат, следует из сообщения Минтруда, поступившего в РБК.

Уведомления Пенсионного фонда будут приходить автоматически через портал «Госуслуги» раз в три года. Это будет происходить после достижения человеком 45 лет, так как к этому возрасту у большинства граждан уже накоплен определенный пенсионный капитал, который позволяет спрогнозировать уровень выплат в старости, уточнили в Минтруде. Если граждане захотят увеличить свои пенсионные выплаты, то могут начать делать добровольные взносы.

Первую рассылку сообщений планируют реализовать в 2021 году. При этом уведомления не будут отправлять гражданам, которые уже получают пенсии, например, по инвалидности или в связи с выработкой стажа во вредных условиях труда.

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