Пенсионный фонд начнет уведомлять о размере будущей пенсии

Граждане России, достигшие 45 лет, начнут получать уведомления Пенсионного фонда о размере их будущей пенсии. Это даст россиянам возможность оценивать формирование своих пенсий и при необходимости предпринимать меры по увеличению выплат, следует из сообщения Минтруда, поступившего в РБК.



Уведомления Пенсионного фонда будут приходить автоматически через портал «Госуслуги» раз в три года. Это будет происходить после достижения человеком 45 лет, так как к этому возрасту у большинства граждан уже накоплен определенный пенсионный капитал, который позволяет спрогнозировать уровень выплат в старости, уточнили в Минтруде. Если граждане захотят увеличить свои пенсионные выплаты, то могут начать делать добровольные взносы.



Первую рассылку сообщений планируют реализовать в 2021 году. При этом уведомления не будут отправлять гражданам, которые уже получают пенсии, например, по инвалидности или в связи с выработкой стажа во вредных условиях труда.



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