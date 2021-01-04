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04 января,
2021
Новости

Пенсионный фонд начнет уведомлять о размере будущей пенсии

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Пенсионный фонд начнет рассылать россиянам старше 45 лет уведомления о размере их будущей пенсии, сообщили «Российской газете» в Минтруде. Такие сообщения будут приходить через портал госуслуг раз в три года.

В уведомлениях будут содержаться данные о полученных отчислениях, размере пенсии по старости, а также о сроках и условиях ее получения. Помимо этого ПФР будет указывать параметры, необходимые для расчета выплат, и данные о размере средств пенсионных накоплений.

По словам замминистра труда Андрея Пудова, «такие уведомления помогут людям понять свои перспективы». Они смогут оценить, какой может стать пенсия в дальнейшем в зависимости от уровня доходов.

Как пояснили в Минтруде, возраст 45 лет выбран потому, что у граждан, как правило, накоплен пенсионный капитал, они также начинают задумываться, как обеспечивать себя в дальнейшем. Вместе с тем, заявило ведомство, можно будет принять меры для повышения пенсии, если ее размер не устраивает потенциальных получателей.

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