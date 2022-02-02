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Пенсионный фонд не стал компенсировать проезд пенсионеру из-за отсутствия сведений о бронировании

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В аппарат уполномоченного по правам человека Елены Карташовой обратился пенсионер из Каргасокского района и рассказал, что в пенсионном фонде ему отказали в компенсации проезда к месту отдыха и обратно.

«Мужчина рассказал, что он, как пенсионер, проживающий в районе, приравненном к местностям Крайнего Севера, имеет право на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно по территории России. Летом прошлого года он летал к родным в Санкт-Петербург и обратно, а по возвращении в Каргасок обратился в  отделение пенсионного фонда с заявлением о выплате положенной законом компенсации. К заявлению томич приложил посадочные талоны и электронный пассажирский билет. Однако в выплате компенсации пенсионеру было отказано», — говорится на сайте томского омбудсмена.

В свою очередь, томский омбудсмен обратилась в пенсионный фонд, чтобы те пояснили причину отказа. Оказалось, что «в представленном пенсионером электронном билете отсутствуют сведения о коде класса бронирования, в связи с чем, компенсировать расходы на оплату проезда не представляется возможным». В итоге Елена Карташова посчитала, что в данной ситуации права пенсионера могут быть восстановлены только в судебном порядке и направила в прокуратуру Каргасокского  района письмо с просьбой помочь решить этот вопрос.

Прокуратура встала на сторону пенсионера, сейчас суд частично удовлетворил требования о выплате компенсации.

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