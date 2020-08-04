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04 августа,
2020
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Пенсионеры Томска два месяца будут ездить бесплатно в трамваях и троллейбусах

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Томские пенсионеры c 1 сентября смогут воспользоваться правом бесплатного проезда на муниципальном транспорте. Такие меры еще на прошлом собрании гордумы предложил председатель городской Думы Сергей Панов.

Пенсионеры Томска два месяца будут ездить бесплатно в трамваях и троллейбусах

Тогда спикер заявил, что в условиях пандемии помочь необходимо и представителям старшего поколения, ветеранам, которые из-за ограничений отложили важные дела, в том числе связанные с поездками в МФЦ, поликлиники и больницы, аптеки. Сергей Панов добавил, что предложенные меры также восстановят справедливость: многие пенсионеры еще в марте купили проездные билеты на муниципальный транспорт, а с начала режима самоизоляции не по своей вине не смогли ими воспользоваться.


Мэр Томска Иван Кляйн согласился с предложением Сергея Панова и решил сделать бесплатным проезд для пенсионеров на два месяца.

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