Пенсионеры Томска два месяца будут ездить бесплатно в трамваях и троллейбусах

Тогда спикер заявил, что в условиях пандемии помочь необходимо и представителям старшего поколения, ветеранам, которые из-за ограничений отложили важные дела, в том числе связанные с поездками в МФЦ, поликлиники и больницы, аптеки. Сергей Панов добавил, что предложенные меры также восстановят справедливость: многие пенсионеры еще в марте купили проездные билеты на муниципальный транспорт, а с начала режима самоизоляции не по своей вине не смогли ими воспользоваться.





Мэр Томска Иван Кляйн согласился с предложением Сергея Панова и решил сделать бесплатным проезд для пенсионеров на два месяца.