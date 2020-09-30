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30 сентября,
2020
Новости

Пенсионерка «подарила» мошенникам 76 тыс. рублей вместо компенсации за ортопедические товары

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Мошенники предложили женщине компенсацию за ранее купленный товар в 300 тысяч рублей, но нужно было «оплатить услуги юриста», сообщает региональное УМВД.


В полицию обратилась 81-летняя жительница Колпашевского района. Она рассказала, что долгое время заказывала ортопедические товары через один и тот же сайт, а накануне ей позвонили и сообщили, что контролирующие органы проверили продукцию и установили, что проданные ей товары по качеству не соответствуют заявленным характеристикам, а ей положена моральная и материальная компенсация в сумме 300 000 рублей.


«Далее ей пояснили, что для получения компенсации необходимо оплатить работу юриста и страховку на общую сумму 76 000 рублей, осуществив почтовый перевод по указанным ей реквизитам, что пенсионерка и сделала. Через некоторое время женщина самостоятельно позвонила в организацию, в которой ранее осуществляла заказы, где узнала, что стала жертвой мошенников», — сообщили в полиции.


По факту в полиции возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Также жителей региона просят проверять информацию и не переводить средства неизвестным.


«Зачастую пользователи Интернета получают сообщения, уведомления или рекламу  о том, что именно они стали победителями в розыгрыше и им положен выигрыш. Или же гражданам полагается большая выплата и поддержка. Далее для получения денежных средств предлагается перейти по ссылке и указать свои данные и реквизиты карты, якобы для расчета положенной суммы. Указывая данные банковских карт, граждане прощаются со своими деньгами, так и не получив обещанные денежные средства. При поступлении информации о положенном выигрыше или компенсации необходимо перепроверять информацию и убедиться в необходимости осуществления финансовой операции», — призывает полиция.


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