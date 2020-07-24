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24 июля,
2020
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Пенсионерка из Томска хотела вложиться в инвестиции, но потеряла более 800 тысяч рублей

ТВ2
ТВ2
1 час назад

80-летняя пенсионерка из Томска хотела заняться инвестициями, но стала жертвой интернет-мошенников. В общей сложности пожилая женщина потеряла более 830 тысяч рублей.

Пенсионерка из Томска хотела вложиться в инвестиции, но потеряла более 800 тысяч рублей

По данным пресс-службы МВД, пенсионерка познакомилась в интернете с женщиной, которая предложила ей легкий заработок через инвестиции. Пожилая томичка завела на одном из сайтов личный кабинет и внесла 71 тысячу рублей депозита.

Далее злоумышленники под различными предлогами, а именно: оплата страховки и налогов, оплата «профицита бюджета», убедили женщину перевести 759 522 рубля. После того, как её попросили оплатить третью страховку в размере 195 000 рублей, женщина отказалась и поняла, что стала жертвой мошенников, — говорится в сообщении. —Таким образом, злоумышленники похитили 830 522 рублей.

Следственное подразделение МВД возбудило уголовное дело по статье «мошенничество». О том, как мошенники зарабатывают во время пандемии коронавируса, читайте в этом материале. 

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