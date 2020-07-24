Пенсионерка из Томска хотела вложиться в инвестиции, но потеряла более 800 тысяч рублей

Далее злоумышленники под различными предлогами, а именно: оплата страховки и налогов, оплата «профицита бюджета», убедили женщину перевести 759 522 рубля. После того, как её попросили оплатить третью страховку в размере 195 000 рублей, женщина отказалась и поняла, что стала жертвой мошенников, — говорится в сообщении. —Таким образом, злоумышленники похитили 830 522 рублей.