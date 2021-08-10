{{ currentDate }}
Добрые новости
Поддержать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
Поиск по сайту
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
{{ selectorTitle }}
  • {{ item.title }}
Что ищем? {{ errors.searchText }}
Искать
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Добрые новости
{{ item.title }}
Еще
{{ moreItem.title }}
Экспедиция ТВ2
Поддержать
Главная Новости Пенсионер, попытавшийся вернуть деньги за «поддельное» лекарство, перевел мошенникам более 1,7 миллиона рублей
Новости

Пенсионер, попытавшийся вернуть деньги за «поддельное» лекарство, перевел мошенникам более 1,7 миллиона рублей

ТВ2
ТВ2 ТВ2
2 часа назад

В полицию поступило заявление от 83-летнего жителя о хищении крупной суммы денег, более 1,7 миллиона рублей. Мужчине мошенники рассказали, что он купил поддельное лекарство и что за него можно вернуть деньги.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, на номер томича поступил звонок с неизвестного номера телефона с московским кодом, в ходе которого звонившая представилась следователем и сообщила, что лекарство, которое мужчина недавно приобретал через интернет, является поддельным. И что в отношении организации, распространяющей данный медикамент, ведется расследование.

Мужчине почтой прислали образец искового заявления, который мужчина подписал и отправил обратно, после чего ему перезвонили и пояснили, что для восстановления своих нарушенных прав и возвращения денег за лекарство, ему необходимо оплатить услуги адвоката и судьи. А также оплатить комиссию и справку о состоянии здоровья.

В итоге томич перевел на указанный мошенницей счет более 1 700 000 рублей.

 

Поддержи ТВ2!

Рекомендуемые публикации

Компания

О проекте Реклама Контакты

Подпишитесь

Push-уведомления RSS-канал YouTube канал Яндекс.Дзен

Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+

© Агентство новостей ТВ2, 2021.