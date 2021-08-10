Пенсионер, попытавшийся вернуть деньги за «поддельное» лекарство, перевел мошенникам более 1,7 миллиона рублей

В полицию поступило заявление от 83-летнего жителя о хищении крупной суммы денег, более 1,7 миллиона рублей. Мужчине мошенники рассказали, что он купил поддельное лекарство и что за него можно вернуть деньги.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, на номер томича поступил звонок с неизвестного номера телефона с московским кодом, в ходе которого звонившая представилась следователем и сообщила, что лекарство, которое мужчина недавно приобретал через интернет, является поддельным. И что в отношении организации, распространяющей данный медикамент, ведется расследование.

Мужчине почтой прислали образец искового заявления, который мужчина подписал и отправил обратно, после чего ему перезвонили и пояснили, что для восстановления своих нарушенных прав и возвращения денег за лекарство, ему необходимо оплатить услуги адвоката и судьи. А также оплатить комиссию и справку о состоянии здоровья.

В итоге томич перевел на указанный мошенницей счет более 1 700 000 рублей.