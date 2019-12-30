Пенсионер «Елочка мне нравится»: «Я вижу, что сильно растет напряжение в народе»

Бийский пенсионер Вячеслав Лещенко, ставший известным после видео с «елочкой» в центре города, рассказал о людском недовольстве и о том, как его сгладить. Мужчина считает, что нужно отменить повышение пенсионного возраста и возрождать колхозы, иначе в России могут повториться события 1917 года. Интервью с Вячеславом Лещенко опубликовала «Тайга.инфо».

Вячеслав Лещенко рассказал изданию о том, что ждет отмены повышения пенсионного возраста, потом что « никто не хочет закончить работать и сразу в могилу». Снижение пенсионного возраста, по его мнению, поможет людям «выспустить пар» и «лучше будет».

Я вообще все смотрю, анализирую. История же бегает по кругу. Взять царскую Россию, советскую и демократическую — правители повторяют, идут по одной тропинке, усеянной граблями. Царь не понял — ему говорили, говорили — случилась революция, — высказался Вячеслав Лещенко . — И как при царизме, может сейчас повториться у нас при демократии, и народ будет прятаться. А куда убегать? Некуда прятаться. Вот Матвиенко, Песков и все, кто рядом с Путиным, детей своих увозят за границу. Если одни придурки будут вокруг Путина, придем опять к 1917 году.

Снизить социальное напряжение, по мнению пенсионера, поможет поднятие зарплат, возрождение совхозов, открытие машинно-транспортных станций и возрождение дервени. «У людей работы нет, а если так будет — появится, — рассуждает дедушка. — Они и вернутся в деревни. Да здравствуют колхозы, да здравствуют заводы. Общественность. Надо создать профсоюзы, чтобы они командовали заводом. Тогда в стране будет порядок».







Вячеслав Лещенко стал известен после возмущенного комментария журналистам о новогодней елке в центре Бийска. Пенсионер сказал на камеру, что «елочка ему, б***, нравится», но получает пенсию в десять тысяч рублей и «*** без соли доедает». Видео с высказыванием разлетелось по соцсетям, примерное количество просмотров — 50 млн рублей.

