Пенсии, пособие по безработице и больничный: что изменится с 1 апреля в России

Новости

С 1 апреля в России наступает очередной виток изменений. Стартует весенний призыв, увеличиваются пенсии и пособия. Подробнее в материале ТВ2.

Вырастут социальные пенсии

С 1 апреля социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1%. Как ранее пояснил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, этот показатель учитывает темпы роста прожиточного минимума за 2019 год.

Социальные пенсии получают по старости, по инвалидности, в случае потери кормильца, а также дети, оба родителя которых неизвестны. При этом по старости соцпенсии назначают тем гражданам, кто не заработал необходимый для получения страховой пенсии трудовой стаж.

Кроме того, в апреле будут проиндексированы пенсии, которые положены отдельным категориям граждан, включая ветеранов Великой Отечественной и участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.

В общей сложности индексация затронет 4 млн человек. Расходы на индексацию в этом году, по оценкам главы профильного ведомства, составят в общей сложности 21,7 млрд рублей.

Увеличат размер больничного и пособия по безработице

Ранее президент России Владимир Путин предложил установить оплату больничного не меньше одного МРОТ (минимальный размер оплаты труда) в месяц. Новый порядок расчета заработает уже с апреля.

Сейчас размер оплаты больничного зависит от среднего заработка и страхового стажа. Так, если стаж менее пяти лет, то заплатят 60% от среднего заработка; если от пяти до восьми лет — 80%; если больше восьми лет — 100%. В результате специалисты с небольшими зарплатами и коротким стажем могут получать маленькие выплаты. По подсчетам Минтруда, таких работников в России около 2,3 млн человек — их и коснется нововведение.

Добавим. что пособие по безработице на 2020 год также приравняли к уровню МРОТ. Теперь пособие составит 12 130 рублей. При этом минимальная величина этой выплаты устанавливается на уровне 1,5 тыс. рублей.

Ранее максимальный размер пособия по безработице достигал 8 тыс. рублей.

Стартует весенний призыв

С 1 апреля по 15 июля пройдет призыв на военную службу граждан в возрасте 18–27 лет. Всего это около 135 тыс. человек, уточняется в подписанном президентом указе. Столько же призвали и весной прошлого года.

Ранее в Кремле отмечали, что изучат вопрос о возможности переноса весеннего призыва в армию из-за ситуации с коронавирусом, но в итоге не стали менять сроки. Как сообщал министр обороны РФ Сергей Шойгу, призывники пройдут обязательный двухнедельный карантин после прибытия в воинские части.

Кроме того, 1 апреля во всех штабах военных округов и военкоматах заработают прямые телефонные линии для призывников.

Налоговики напомнят о долге по СМС

Налогоплательщики с первого числа месяца начнут получать от налоговой службы сообщения о недоимке — в том числе о долгах по пеням и штрафам — на свои телефоны, а также по электронной почте.

Отправлять такие напоминания сотрудники налоговой смогут не чаще одного раза в квартал и только в случае, если человек давал письменное согласие на информирование.

При этом если сумма накопленных долгов по налогам, пеням или штрафам превысит 3 тыс. рублей, может быть принято решение об их взыскании. Касается это юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Сообщить об этом решении налогоплательщику (юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю) налоговая служба должна будет в течение шести дней. Если связаться с ним не представляется возможным, ему будет отправлено заказное письмо. Спустя шесть дней после его доставки будет считаться, что уведомление получено.

Воду промаркируют

С 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021 года в России пройдет добровольный эксперимент по маркировке упакованной воды (включая природную или искусственную минеральную, газированную, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусоароматических веществ).

Сейчас в России уже маркируют ряд товаров. В 2019 году обязательной стала маркировка табака, духов, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пяти групп изделий легкой промышленности. С 1 июня 2020 года предусмотрена обязательная маркировка молочной продукции, а с 1 июля — маркировка лекарств.

Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

Безопасность на аттракционах

С 9 апреля вступают в силу единые правила установки и использования аттракционов, в том числе передвижных. Теперь эксплуатанты должны регистрировать их в Гостехнадзоре по месту установки, он и будет контролировать работу развлекательных конструкций.

Владельцы тех аттракционов, которые уже работают, должны зарегистрировать их в течение 24−30 месяцев в зависимости от степени потенциального биомеханического риска. Это показатель, который учитывает вероятность, что пассажир может получить травму при том или ином движении аттракциона, и то, насколько эта травма может быть тяжелой. При этом посетители смогут убедиться, что аттракцион прошел регистрацию, — на нем в зоне видимости должен быть размещен соответствующий государственный регистрационный знак.

Маткапитал без заявления