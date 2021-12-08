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«Пегас», Гарри Поттер и «Хрустальный мост»: ледовые городки Томска начнут работу в конце недели

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В Томске заканчивают подготовку ледовых городков. По информации пресс-службы мэрии, новогодняя ель на Ново-Соборной площади, праздничная иллюминация и все городские елки зажгутся в воскресенье, 12 декабря.

Автор:  пресс-служба мэрии Томска

В Сквере студенческих отрядов планируется разместить большую и малую ледовые горки, ледовый лабиринт со светодиодной фигурой «Пегас» в центре, ледовую композицию «Чаша» диаметром 3 метра, фотозону в виде трона и несколько ледовых скульптур — среди которых будет Гарри Поттер, Дамболдор, Добби. Кроме того, зимний городок будет украшен пластиковыми композитными фигурами «Дед Мороз», «Снегурочка» и «Часы» на ледовых основаниях, рядом появятся светодиодные «Сакуры» и три светодиодных «Шара».

По информации администрации Кировского района, на сегодняшний день подрядная организация завезла на территорию весь объём ледовых блоков и начала монтаж горки и элементов городка. Также здесь уже открыт и работает каток, в центре которого установлен светодиодный фонтан, заканчивается монтаж лабиринта. Завершить работы по обустройству ледового городка в сквере ССО планируют до 12 декабря.

Автор:  пресс-служба мэрии Томска

В парке отдыха «Белое озеро» подрядчики уже установили ель и новогоднюю иллюминацию. Здесь же будет работать самый большой в Томской области ледовый каток, площадь которого составит 14 тысяч квадратных метров. 

В течение недели на территории парка будут смонтированы горки и подиумы для установки 11 светодиодных фигур. Например, здесь установят светящихся балерин и танцующие пары.

На площади Ново-Соборной завершаются работы по подготовке трехскатной ледовой горки. Уже готова детская игровая зона с лабиринтом «По щучьему велению» и двумя малыми горками. Идет работа по монтажу ледовых композиций «Емеля и его печка» и «Хрустальный мост». Также вскоре подрядчик установит возле главной елки фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Для создания более торжественной атмосферы, все композиции оснастят подсветкой. Каток в переулке Томском на данный момент готов, пока работает в тестовом режиме.

Кроме того, на территории ледового городка на Ново-Соборной будет установлена светодиодная композиция «Подарки», фонтан, светодиодные «Сакуры», «Шар», «Снеговик», «Цифры», а сразу за памятником Святой Татьяны разместится «Снежное небо», под которым сейчас завершается установка ледяной «чаши-ловушки».

«Всем нам хочется волшебства в преддверии новогоднего праздника. И мы решили, что в это воскресенье по всему городу, как по мановению волшебной палочки, засверкают новогодние ели, в том числе главная ель на Ново-Соборной площади. И в этот же день зажжется праздничная иллюминация на улицах города. Что же касается ледовых городков, наша задача сегодня была не только посмотреть, насколько наши городки готовы, но и что они отвечают всем требованиям безопасности. Ранее был принят национальный стандарт безопасности в части содержания ледовых городков и ледовых горок. Требую от глав районных администраций строго проследить, чтобы горки соответствовали этому стандарту», — отметил Михаил Ратнер.

Зажгутся огни на елке в 18:00 в воскресенье.

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