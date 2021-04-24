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24 апреля,
2021
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Педагога из Красноярска признали организатором акции 21 апреля

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В Красноярске педагога оштрафовали за участие в митинге 21 апреля. Елену Кареву признали организатором акции в поддержку Алексея Навального и выписали штраф в размере 20 тысяч рублей, пишет «Тайга.Инфо». 

Педагога из Красноярска признали организатором акции 21 апреля
Фото: Артём Ленц / NGS24.RU. Елена Карева

Елена Карева на митинге заявила, что ей хочется «гулять в любой момент».

Подписчики NGS24 и тг-канала «Борус» собрали около 130 тыс. тысяч рублей. Деньги на штраф в 20 тыс. рублей собрали за полчаса.

Как отметила женщина, 80 тысяч она отдаст организатору митинга в Красноярске Таше Петеримовой, которая получила 250 тыс. штрафа. 

В Томске депутат Думы города Томска Андрей Фатеев арестован на 30 суток. Ему вменили организацию мирной акции протеста 21 апреля, на которой его даже не было. Теперь ему грозит уголовное преследование по «дадинской» статье. Решение вынес и.о. председателя суда Советского района Дмитрий Борисов. По его же решению на восемь суток арестован участник этой акции Никита Байгулов. Судья Советского районного суда Алексей Чечнев отправил на 25 дней в спецприемник Игната Купцова. Все арестованные являются членами томского Штаба Алексея Навального.

Акции в знак солидарности с Алексеем Навальным прошли в России 21 апреля. Участники мероприятия просили отпустить оппозиционного политика на свободу либо обеспечить к нему доступ независимого врача. 


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