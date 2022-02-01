Пазлы, сканворды и настольные игры: в Томске открыт сбор подарков для пожилых людей

Волонтеры «Старость в радость в Томске» собирают подарки для пожилых и людей с инвалидностью, которые находятся на карантине в специализированных учреждениях. Как сообщают организаторы акции #НеСерыеБудни, с 1 по 20 февраля томичи могут передать настольные игры, сканворды, пазлы, наборы для творчества в пункты приема.

Автор: "Старость в радость в Томске" Автор: "Старость в радость в Томске"

Социальные учреждения, дома престарелых, психоневрологические интернаты закрыли на карантин из-за пятой волны пандемии. Подопечные не могут выйти за пределы территории учреждения. «Волонтерам и родственникам запрещены посещения. Это уберегает пожилых и людей с инвалидностью от риска заражения, однако очень негативно влияет на эмоциональное благополучие и психологическое состояние людей, живущих в домах-интернатах. Поэтому мы решили порадовать их подарками для интересного досуга»,– сообщают организаторы акции.

Автор: "Старость в радость в Томске" Автор: "Старость в радость в Томске"

В качестве подарка вы можете приготовить сканворды, кроссворды, журналы с советами, головоломки, игрушки-антистресс, пазлы и настольные игры (домино, лото, словодел, карты, шашки, шахматы, нарды и др.), мячи массажные диаметром не более 7 -10 см, эспандеры кистевые и для рук, пряжу и наборы для вышивки, наборы для творчества (алмазная мозаика, пластилин, цветная бумага, краски, кисточки, фломастеры, альбомы, раскраски и др.). Всегда можно передать теплые носки, сорочки, футболки. Тем, кто проживает в хосписе, необходимы подгузники для взрослых, впитывающие пеленки и постельное белье. Из продуктов можно купить чай и мягкие сладости, фруктовые пюре и соки.



