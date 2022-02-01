Пазлы, сканворды и настольные игры: в Томске открыт сбор подарков для пожилых людей

Волонтеры «Старость в радость в Томске» собирают подарки для пожилых и людей с инвалидностью, которые находятся на карантине в специализированных учреждениях. Как сообщают организаторы акции #НеСерыеБудни, с 1 по 20 февраля томичи могут передать настольные игры, сканворды, пазлы, наборы для творчества в пункты приема.
Социальные учреждения, дома престарелых, психоневрологические интернаты закрыли на карантин из-за пятой волны пандемии. Подопечные не могут выйти за пределы территории учреждения.
«Волонтерам и родственникам запрещены посещения. Это уберегает пожилых и людей с инвалидностью от риска заражения, однако очень негативно влияет на эмоциональное благополучие и психологическое состояние людей, живущих в домах-интернатах. Поэтому мы решили порадовать их подарками для интересного досуга»,– сообщают организаторы акции.
В качестве подарка вы можете приготовить сканворды, кроссворды, журналы с советами, головоломки, игрушки-антистресс, пазлы и настольные игры (домино, лото, словодел, карты, шашки, шахматы, нарды и др.), мячи массажные диаметром не более 7 -10 см, эспандеры кистевые и для рук, пряжу и наборы для вышивки, наборы для творчества (алмазная мозаика, пластилин, цветная бумага, краски, кисточки, фломастеры, альбомы, раскраски и др.). Всегда можно передать теплые носки, сорочки, футболки. Тем, кто проживает в хосписе, необходимы подгузники для взрослых, впитывающие пеленки и постельное белье. Из продуктов можно купить чай и мягкие сладости, фруктовые пюре и соки.
Волонтеры опубликовали предварительный список пунктов, куда можно привезти подарки.
Магазин «Канцлер» на Иркутском тракте, 10
Офис SYNCRETIS
пр. Фрунзе, 103 Д, БЦ "Красное знамя", вход в двери, где Налоговая и МФЦ. 5 этаж (есть лифты) - правое крыло
Волонтерке Дане Казаковой на Колхозную, 9
Заранее позвонить
+79521808057
Волонтерке Марии Приставке на пр. Комсомольский, 67а
Заранее позвонить
+79528086725
В Северске:
Центр развития и творчества Место Силы на ул. Победы, 31 (крыльцо рядом с Северскэктросвязью)
с 9:00 до 13:00 или с 15:00 до 21:00.
Но лучше предварительно позвонить
+79234440174