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Пазлы, сканворды и настольные игры: в Томске открыт сбор подарков для пожилых людей

ТВ2 Юлия Фаллер

Волонтеры «Старость в радость в Томске» собирают подарки для пожилых и людей с инвалидностью, которые находятся на карантине в специализированных учреждениях. Как сообщают организаторы акции #НеСерыеБудни, с 1 по 20 февраля томичи могут передать настольные игры, сканворды, пазлы, наборы для творчества в пункты приема.

Автор:  "Старость в радость в Томске"
Автор:  "Старость в радость в Томске"

Социальные учреждения, дома престарелых, психоневрологические интернаты закрыли на карантин из-за пятой волны пандемии. Подопечные не могут выйти за пределы территории учреждения. 

«Волонтерам и родственникам запрещены посещения. Это уберегает пожилых и людей с инвалидностью от риска заражения, однако очень негативно влияет на эмоциональное благополучие и психологическое состояние людей, живущих в домах-интернатах. Поэтому мы решили порадовать их подарками для интересного досуга»,– сообщают организаторы акции. 

Автор:  "Старость в радость в Томске"
Автор:  "Старость в радость в Томске"

В качестве подарка вы можете приготовить сканворды, кроссворды, журналы с советами, головоломки, игрушки-антистресс, пазлы и настольные игры (домино, лото, словодел, карты, шашки, шахматы, нарды и др.), мячи массажные диаметром не более 7 -10 см, эспандеры кистевые и для рук, пряжу и наборы для вышивки, наборы для творчества (алмазная мозаика, пластилин, цветная бумага, краски, кисточки, фломастеры, альбомы, раскраски и др.). Всегда можно передать теплые носки, сорочки, футболки. Тем, кто проживает в хосписе, необходимы подгузники для взрослых, впитывающие пеленки и постельное белье. Из продуктов можно купить чай и мягкие сладости, фруктовые пюре и соки. 

Волонтеры опубликовали предварительный список пунктов, куда можно привезти подарки. 

📍Магазин «Канцлер» на Иркутском тракте, 10
📍Офис SYNCRETIS
пр. Фрунзе, 103 Д, БЦ "Красное знамя", вход в двери, где Налоговая и МФЦ. 5 этаж (есть лифты) - правое крыло
📍 Волонтерке Дане Казаковой на Колхозную, 9
Заранее позвонить
☎+79521808057
📍 Волонтерке Марии Приставке на пр. Комсомольский, 67а
Заранее позвонить
☎ +79528086725
📍 В Северске:
⭐Центр развития и творчества Место Силы на ул. Победы, 31 (крыльцо рядом с Северскэктросвязью)
с 9:00 до 13:00 или с 15:00 до 21:00.
Но лучше предварительно позвонить
☎ +79234440174

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