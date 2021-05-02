Паводок в Сибири: затопило юг Кузбасса и Алтай
В Алтайском крае, Республике Алтай и на юге Кузбасса затопило города, поселки и дороги. МЧС вводит режим ЧС и эвакуирует людей.
Кузбасс
Вода в реке Кондома поднялась выше критического уровня и затопила Таштагол. В городе частично размыло защитную дамбу, затопило улицы и дороги, сообщает Тайга.инфо со ссылкой на городскую администрацию. Городской комбинат благоустройства отсыпал дамбы, пока к ним могли проехать грузовики, это помогло избежать затопления поликлиники.
Из-за перелива перекрыта дорога на Турочак со стороны Республики Алтай, затоплены районные дороги Таштагол — Усть-Кабырза, Таштагол — Килинск, Ключевой — Чулеш.
2 мая уровень воды в Кондоме опустился ниже критического и вода начала уходить с улиц Таштагола. Вода также отошла от домов в поселке Усть-Кабырза. «Остался перелив реки Пызас через дорогу — после схода воды дорожники проведут обследование и необходимые восстановительные работы, — сообщает администрация Таштагольского района. — Как доложил директор АТП, рейсовый автобус доходит до места перелива, там пассажиров ждет автомобиль повышенной проходимости, чтобы доставить в поселок. Рейсы автобусов по другим маршрутам также вернулись в обычный график». В районе продолжает действовать режим повышенной готовности, вероятность нового подъема воды сохраняется.
Республика Алтай
В республике затопило 75 домов и 108 приусадебных участков. Сотрудники МЧС эвакуировали 49 человек и открыли пункты временного размещения для 550 человек. В единственном городе региона Горно-Алтайске объявлен режим ЧС. Затоплены три участка дорог: Р-256 «Чуйский тракт подъезд к озеру Телецкому» в поселке Советское, «Тулой – Бийка» в Турочакском районе и в населенном пункте Киска.
По данным МЧС на 2 марта, паводковая ситуация в республике стабилизировалась. В Горно-Алтайске на реке Улалушка зафиксировано снижение уровня воды на 1,2 м, в реке Майма – на 40 см. Дома и приусадебные участки освобождаются от воды, передает «Коммерсант». При этом синоптики сообщают, что уровень воды в реке Бия поднимается и может достичь опасных отметок близ села Уделовка.
Алтайский край
По данным МЧС на вечер 1 мая, в регионе подтопило 15 жилых домов, 171 приусадебный участок и шесть местных дорог. Спасатели подготовили пункт временного размещения для жителей края и раздали памятки о том, как действовать во время паводка. Сотрудники МЧС ведут круглосуточный мониторинг уровня воды в реках Алтайского края.
В Томской области паводковая ситуация остается стабильной, подтопленных населенных пунктов нет. Про прогнозам, 2-5 мая уровень подъема воды в Оби продолжится, из-за чего возможен перелив автодороги Иштан — Никольское — Красный Яр. Ожидается также подъем уровня воды в реке Чулым, из-за чего может подтопить дороги Тегульдет — Берегаево, Тегульдет — Белый Яр, Тегульдет — Новошумилово — Белый Яр на левом берегу реки и Куяновская Гарь — Центрполигон и Тегульдет — Белый Яр на правом берегу реки.
Уровень воды в Томи в районе Лагерного сада за сутки повысился на 112 сантиметров, до 484, при опасной отметке в 890. В районе Речвокзала уровень воды в Томи вырос на 107 сантиметров, до 464, при опасной отметке в 750.
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