Паводок в Сибири: затопило юг Кузбасса и Алтай

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В Алтайском крае, Республике Алтай и на юге Кузбасса затопило города, поселки и дороги. МЧС вводит режим ЧС и эвакуирует людей.

Кузбасс

Вода в реке Кондома поднялась выше критического уровня и затопила Таштагол. В городе частично размыло защитную дамбу, затопило улицы и дороги, сообщает Тайга.инфо со ссылкой на городскую администрацию. Городской комбинат благоустройства отсыпал дамбы, пока к ним могли проехать грузовики, это помогло избежать затопления поликлиники.



Из-за перелива перекрыта дорога на Турочак со стороны Республики Алтай, затоплены районные дороги Таштагол — Усть-Кабырза, Таштагол — Килинск, Ключевой — Чулеш.

2 мая уровень воды в Кондоме опустился ниже критического и вода начала уходить с улиц Таштагола. Вода также отошла от домов в поселке Усть-Кабырза. «Остался перелив реки Пызас через дорогу — после схода воды дорожники проведут обследование и необходимые восстановительные работы, — сообщает администрация Таштагольского района. — Как доложил директор АТП, рейсовый автобус доходит до места перелива, там пассажиров ждет автомобиль повышенной проходимости, чтобы доставить в поселок. Рейсы автобусов по другим маршрутам также вернулись в обычный график». В районе продолжает действовать режим повышенной готовности, вероятность нового подъема воды сохраняется.

Республика Алтай

В республике затопило 75 домов и 108 приусадебных участков. Сотрудники МЧС эвакуировали 49 человек и открыли пункты временного размещения для 550 человек. В единственном городе региона Горно-Алтайске объявлен режим ЧС. Затоплены три участка дорог: Р-256 «Чуйский тракт подъезд к озеру Телецкому» в поселке Советское, «Тулой – Бийка» в Турочакском районе и в населенном пункте Киска.



По данным МЧС на 2 марта, паводковая ситуация в республике стабилизировалась. В Горно-Алтайске на реке Улалушка зафиксировано снижение уровня воды на 1,2 м, в реке Майма – на 40 см. Дома и приусадебные участки освобождаются от воды, передает «Коммерсант». При этом синоптики сообщают, что уровень воды в реке Бия поднимается и может достичь опасных отметок близ села Уделовка.

Алтайский край

По данным МЧС на вечер 1 мая, в регионе подтопило 15 жилых домов, 171 приусадебный участок и шесть местных дорог. Спасатели подготовили пункт временного размещения для жителей края и раздали памятки о том, как действовать во время паводка. Сотрудники МЧС ведут круглосуточный мониторинг уровня воды в реках Алтайского края.

