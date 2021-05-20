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20 мая,
2021
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Новости

Паводок в Сибири: в Хакасии и Красноярском крае людей эвакуируют из затопленных домов

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

В районах Красноярского края и Хакасии людей эвакуируют из-за паводка, затопившего дома и придомовые участки, сообщает пресс-служба МЧС. В Томской области подтоплены 55 придомовых участков, сохраняются семь переливов дорог.


В Ермаковском и Каратузском районах Красноярского края разлившиеся реки затопили 46 жилых домов. 44 жителям села Качулька пришлось переселиться к родственникам и отвести в подготовленные места домашний скот. В Ермаковском районе, где накануне эвакуировали 64 человека, сохраняется режим ЧС.

Паводок в Ермаковском районе
Паводок в Ермаковском районе

В хакасском городе Абаза из-за разлива реки Абакан эвакуировали 116  человек. Четверо из них находятся в пункте временного размещения, остальные разместились у родственников. Последствия паводка ликвидируют 31 сотрудник МЧС и 13 единиц спецтехники. 

Затопленная Абаза
Затопленная Абаза

В Томской области на контроле у спасателей остаются сем переливов дорог и 55 подтоплений придомовых участков в семи населенных пунктов. Паводковая обстановка на территории региона остается стабильной. 

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