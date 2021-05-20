Паводок в Сибири: в Хакасии и Красноярском крае людей эвакуируют из затопленных домов

В районах Красноярского края и Хакасии людей эвакуируют из-за паводка, затопившего дома и придомовые участки, сообщает пресс-служба МЧС. В Томской области подтоплены 55 придомовых участков, сохраняются семь переливов дорог.







В Ермаковском и Каратузском районах Красноярского края разлившиеся реки затопили 46 жилых домов. 44 жителям села Качулька пришлось переселиться к родственникам и отвести в подготовленные места домашний скот. В Ермаковском районе, где накануне эвакуировали 64 человека, сохраняется режим ЧС.

