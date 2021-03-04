Паводок 2021: под угрозой затопления 73 территории Томской области

В Томской области актуализирует границы затапливаемых в паводок территорий. В обновлённый список войдут 73 населенных пункта, 60 из них уже учтены в специальном госреестре.





«В числе 60 уже значатся Томск, Северск, Асино, Колпашево и другие населенные пункты», — сообщила начальник отдела Верхне-Обского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Галина Мершина.





При этом обновленный список затапливаемых при паводке территорий дополнят зоны, где факт подтопления фиксировался единожды за 100 лет наблюдения.





По данным межведомственной комиссии по ЧС, угроза паводка в областном центре чаще вызвана заторами на Томи из-за ежегодного снижения ее пропускной способности. Частичное решение проблемы эксперты видят в регулировании русла реки от Коммунального моста до Ушайки за счет добычи полезных ископаемых. Однако фактически выданные лицензии на разработку здесь месторождений пока не используются.





В перечне подтапливаемых территорий региона также указан колпашевский микрорайон Пески, где в зоне жилой застройки специалисты фиксируют стихийное разрушение береговой линии Оби. Как показывает мониторинг, длина фронта размыва колпашевского яра сейчас составляет около 4 км, а его общая площадь превышает 67 кв. км.





«Интенсивность берегоразрушения за последние 10 лет в среднем составляет здесь пять метров в год при максимальных значениях до 20 метров. На территории за дамбой, у протоки Оби с местным названием Сухая, в 30-метровой береговой зоне стоят восемь жилых домов, рекомендованных к расселению», — уточнила Галина Мершина.





Похожая ситуация складывается и в поселке Вознесенка Асиновского района, где берег размывает Чулым. По предварительным расчетам муниципалитета, расселение 30 жилых домов в зоне подтопления потребует 35 млн рублей, укрепление защитной дамбы — еще 70 млн рублей.





Однако по оценке областного департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, это гидротехническое сооружение не нуждается в ремонте: его разрушение в многолетней перспективе неизбежно, потому что «эрозия берега» подошла вплотную к «подошве» дамбы.





Для подготовки возможных решений по Вознесенке и разработки плана действий администрация Асиновского района и специалисты областной комиссии по ЧС создадут отдельную рабочую группу.