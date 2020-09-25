Павел Соколов третий раз стал лучшим таксистом Томской области

В Томской области выбрали победителя регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель такси в России-2020». Им стал Павел Соколов, который становится лучшим уже в третий раз — ранее он побеждал на региональных этапах в Томской области в 2019 и 2018 годах.

Павел Соколов набрал 102 балла. Он получил денежный приз и возможность представить Томскую область на финале конкурса в Сочи на трассе «Сочи-Автодром» Гран-При Формулы 1 России. Трансфер и проживание победителю обеспечивают организаторы конкурса. Всего на 4 балла отстал Егор Осипов — он занял второе место в Томской области (98 баллов). Обладатель третьего места — Андрей Черепанов (97 баллов).

В региональном этапе конкурса приняли участие 13 человек. Водителям такси предстояло показать свои знания правил дорожного движения, истории региона, основ оказания первой помощи. Также таксисты соревновались в скоростном маневрировании и плавности движений на время.







Организаторы всероссийского конкурса — Общественный Совет по развитию такси, Министерство транспорта Российской Федерации, комитет Государственной Думы Российской Федерации по транспорту и строительству, при поддержке ГУ МВД ГИБДД РФ.

