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25 сентября,
2020
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Павел Соколов третий раз стал лучшим таксистом Томской области

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В Томской области выбрали победителя регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель такси в России-2020». Им стал Павел Соколов, который становится лучшим уже в третий раз — ранее он побеждал на региональных этапах в Томской области в 2019 и 2018 годах.

Павел Соколов
Павел Соколов

Павел Соколов набрал 102 балла. Он получил денежный приз и возможность представить Томскую область на финале конкурса в Сочи на трассе «Сочи-Автодром» Гран-При Формулы 1 России. Трансфер и проживание победителю обеспечивают организаторы конкурса. Всего на 4 балла отстал Егор Осипов — он занял второе место в Томской области (98 баллов). Обладатель третьего места — Андрей Черепанов (97 баллов).

Павел Соколов третий раз стал лучшим таксистом Томской области

В региональном этапе конкурса приняли участие 13 человек. Водителям такси предстояло показать свои знания правил дорожного движения, истории региона, основ оказания  первой помощи. Также таксисты соревновались в скоростном маневрировании и плавности движений на время.


Организаторы всероссийского конкурса — Общественный Совет по развитию такси, Министерство транспорта Российской Федерации, комитет Государственной Думы Российской Федерации по транспорту и строительству, при поддержке ГУ МВД ГИБДД РФ.

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