«Патриотическое граффити»: арт-объект появился в арке дома на Ленина

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Ко Дню России в центре Томска в арке здания на проспекте Ленина, 76 появилось новое граффити. Стены украсили «патриотичными» сюжетами, сообщает пресс-служба мэрии.

Поверхность арки была испорчена самовольно расклеенными объявлениями и несанкционированными рисунками. Поэтому было решено украсить пространство настенной графикой, — пояснили в пресс-службе мэрии.

Сейчас над созданием «патриотического» арт-объекта работают томский граффити-художник Олег Шубин и Илья Маломощенко.

Как сообщает мэрия, на стенах арки должна быть надпись «День России». Авторы используют в рисунке военные сюжеты к 75-летию Победы, изображения «героев нашего времени» — врачей и волонтеров. В палитре применяют цвета триколора. Граффити займет все пространство арки.

Для работы художники используют фасадные влагостойкие краски, что поможет сохранить граффити в течение нескольких лет.