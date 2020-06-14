«Патриотическое граффити»: арт-объект появился в арке дома на Ленина
Ко Дню России в центре Томска в арке здания на проспекте Ленина, 76 появилось новое граффити. Стены украсили «патриотичными» сюжетами, сообщает пресс-служба мэрии.
Поверхность арки была испорчена самовольно расклеенными объявлениями и несанкционированными рисунками. Поэтому было решено украсить пространство настенной графикой, — пояснили в пресс-службе мэрии.
Сейчас над созданием «патриотического» арт-объекта работают томский граффити-художник Олег Шубин и Илья Маломощенко.
Как сообщает мэрия, на стенах арки должна быть надпись «День России». Авторы используют в рисунке военные сюжеты к 75-летию Победы, изображения «героев нашего времени» — врачей и волонтеров. В палитре применяют цвета триколора. Граффити займет все пространство арки.
Для работы художники используют фасадные влагостойкие краски, что поможет сохранить граффити в течение нескольких лет.
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