«Патология не ждет»: из-за коронавируса медпомощь в Сибири недополучили 20% пациентов

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Около 20% пациентов медучреждений Сибирского федерального округа недополучили специализированную медицинскую помощь в 2020 году. По словам врачей, это может привести к тому, что в будущем доля пациентов с более тяжелыми патологиями станет больше.

«Мы с тревогой ожидаем завуалированные скрытые цифры. Мы же понимаем, что занимались неотложной хирургией, неотложной терапией, а пациенты с обычными плановыми состояними недополучили специализированные медицинскую помощь. Например, пациент с желчекаменной болезнью. У него должна быть выполнена плановая операция, но мы остались в долгу перед ним», — сообщил на пресс-конференции главный врач Новосибирской областной клинической больницы, главный хирург СФО Анатолий Юданов.

Так в Новосибирской областной клинической больнице ежегодно оперируется около 37 тысяч пациентов. Однако в 2020 году медпомощь там получили 32 тысячи человек.

«Я посмотрел цифры по всему Сибирскому федеральному округу (СФО). На всех наших территориях недолечили по определенным показаниям около 20% наших пациентов. Это и терапия, и хирургия, все профили», — подчеркнул Юданов.

По словам директора НИИ онкологии томского НИМЦ Евгения Чойнзонова, из-за короновавируса около 500 пациентов не дошли до кабинета онколога. Так, если в 2019 году количество больных злокачественными новообразованиями составляло 5 349 человек, то в 2020 году этот показатель составил 4 871 пациентов.

«То, что специализированная онкологическая помощь не закрывалась для лечения коронавируса — грамотное решение. Мы сейчас возобновляем работу диагностического центра, чтобы пациенты могли прийти и проверить свое здоровье. К сожалению, в 2020 году диспансеризация пациентов, скрининги, профилактические осмотры из-за ограничительных мер были прекращены. Наверное, это даст свои негативные последствия в 2021 году. Но я должен сказать, что общее количество заболевших злокачественными образованиями в 2020 году оказалась на примерно 11-12 тысяч меньше, чем в 2019 году. Это не снижение заболеваемости, а недорегистрация больных опухолевыми процессами. Что может привести к увеличение стадийности. Как говорят, поживем-увидим», — сказал Чойнзонов.

С ним солидарен и главный онколог Новосибирской области Вадим Захаров. Так в 2019 году в Новосибирске онкологические заболевания обнаружили у 12 тысяч человек, а в 2020 году — у 10,7 тысяч жителей.