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Пятилетний шахматист из Томска побывал на шоу «Лучше всех»

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Пятилетний шахматист из Томска Дмитрий Крымский принял участие в шоу «Лучше всех» с Максимом Галкиным на Первом. На программе мальчик рассказал о том, когда и почему начал интересоваться шахматами, и как ему удалось получить третий юношеский разряд до достижения минимально возраста.

На видео — с 38:24:

В «Лучше всех» Дима сыграл в шахматы с гроссмейстером Сергеем Карякиным одновременно три партии на трех досках. Две партии закончились ничьей, а одна — победой Карякина.

Отметим, что Дмитрий Крымский в феврале 2021 года на первенстве Томской области по шахматам выполнил норматив 3-го юношеского спортивного разряда. Но вместо разряда мальчику дали только грамоту, так как разряд присваивается начиная с семи лет. После этого шахматист записал видеообращение к министру спорта России. И уже 23 июня Диме вручили удостоверение о присвоении третьего юношеского разряда по шахматам.

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