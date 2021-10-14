Пятилетний шахматист из Томска побывал на шоу «Лучше всех»

Пятилетний шахматист из Томска Дмитрий Крымский принял участие в шоу «Лучше всех» с Максимом Галкиным на Первом. На программе мальчик рассказал о том, когда и почему начал интересоваться шахматами, и как ему удалось получить третий юношеский разряд до достижения минимально возраста.

В «Лучше всех» Дима сыграл в шахматы с гроссмейстером Сергеем Карякиным одновременно три партии на трех досках. Две партии закончились ничьей, а одна — победой Карякина.

Отметим, что Дмитрий Крымский в феврале 2021 года на первенстве Томской области по шахматам выполнил норматив 3-го юношеского спортивного разряда. Но вместо разряда мальчику дали только грамоту, так как разряд присваивается начиная с семи лет. После этого шахматист записал видеообращение к министру спорта России. И уже 23 июня Диме вручили удостоверение о присвоении третьего юношеского разряда по шахматам.