Пятилетнему томичу присвоили разряд по шахматам после вмешательства и.о. мэра

В феврале 2021 года Дима выполнил на первенстве Томской области норматив третьего юношеского разряда, заняв 10-е место из 32-х. Из-за возрастных ограничений разряд ему не присвоили. Министр спорта РФ после обращения пообещал, что разряд Диме присвоят, но «местные спортивные деятели» в присвоении разряда отказали. О ситуации подробно писал телеграм-канал «Милый Томск».

Пятилетний шахматист Дима Крымский получил удостоверение о присвоении разряда по шахматам от и.о. мэра Томска Михаила Ратнера. Ранее юному спортсмену, выполнившему норматив, из-за возрастных ограничений вручили только грамоту.

На ситуацию обратил внимание и.о. мэра Томска Михаил Ратнер и 23 июня вручил Диме разрядную книжку, сообщает пресс-служба томской администрации. «Желаю тебе большого шахматного будущего, новых побед, – поздравил Ратнер юного спортсмена. – Ты уже опережаешь многих выдающихся шахматистов – в пять лет, например, нынешний чемпион мира Магнус Карлсен только научился играть в шахматы. Играй, тренируйся, оттачивай свое мастерство!»

Ситуацию с возрастными ограничениями в присвоении разрядов Михаил Ратнер назвал «пробелом в правовом аспекте» и выразил надежду, что внимание к теме вызовет изменения в регламенте на федеральном уровне.