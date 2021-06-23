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Главная Новости Пятилетнему томичу присвоили разряд по шахматам после вмешательства и.о. мэра
Новости

Пятилетнему томичу присвоили разряд по шахматам после вмешательства и.о. мэра

ТВ2
ТВ2 ТВ2
2 часа назад

Пятилетний шахматист Дима Крымский получил удостоверение о присвоении разряда по шахматам от и.о. мэра Томска Михаила Ратнера. Ранее юному спортсмену, выполнившему норматив, из-за возрастных ограничений вручили только грамоту. 

В феврале 2021 года Дима выполнил на первенстве Томской области норматив третьего юношеского разряда, заняв 10-е место из 32-х. Из-за возрастных ограничений разряд ему не присвоили. Министр спорта РФ после обращения пообещал, что разряд Диме присвоят, но «местные спортивные деятели» в присвоении разряда отказали. О ситуации подробно писал телеграм-канал «Милый Томск». 

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На ситуацию обратил внимание и.о. мэра Томска Михаил Ратнер и 23 июня вручил Диме разрядную книжку, сообщает пресс-служба томской администрации. «Желаю тебе большого шахматного будущего, новых побед, – поздравил Ратнер юного спортсмена. – Ты уже опережаешь многих выдающихся шахматистов – в пять лет, например, нынешний чемпион мира Магнус Карлсен только научился играть в шахматы. Играй, тренируйся, оттачивай свое мастерство!»

Ситуацию с возрастными ограничениями в присвоении разрядов Михаил Ратнер назвал «пробелом в правовом аспекте» и выразил надежду, что внимание к теме вызовет изменения в регламенте на федеральном уровне.

«Это будет справедливо по отношению к юным спортсменам и даст им дополнительный стимул к саморазвитию, – добавил и. о. мэра. –  Со своей стороны, муниципалитет выйдет с такой инициативой». 
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