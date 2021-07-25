Пятилетней томичке с ДЦП нужна срочная помощь

Пятилетней Полине Матвеевой с ДЦП и эпилепсией нужна срочная помощь, сообщает фонд «Обыкновенное чудо». Девочке требуется пройти курс реабилитации в центре «Луч» стоимостью 130 тысяч рублей.

По словам мамы Татьяны, Полина родилась здоровой. Через месяц после рождения малышки при плановом осмотре у педиатра выявили недобор веса. С каждым месяцем Полина набирала всего лишь 50-100 граммов. Так появился первый диагноз - белково-энергетическая недостаточность.

«Доченька росла очень слабенькой - с трудом держала головку, не переворачивалась, не сидела. Начали проходить обследования за обследованиями, и в годик был поставлен диагноз - детский церебральный паралич. Инвалидность», – говорит мама Полины Татьяна.

В январе 2020 года у Полины случился приступ с потерей сознания. Реанимация и новый диагноз - эпилепсия.

«Трудностей много, мы стараемся воспринимать ситуацию как набор задач, которые нам неоходимо обязательно решить, – продолжает Татьяна, – Стараемся социализировать и реабилитировать нашу доченьку. Она молодец - ходит в садик. Занимается со специалистами - логопедом, дефектологом, в центрах «Луч» и «Шаг вперед». Результаты есть - доченька научилась ходить, держась за одну руку, начинает ползать».

Сейчас самая важная задача для родителей - запустить речь. Пока Полина еще не разговаривает.

Полине очень нужен курс реабилитации в центре «Луч», родители считают, что микротоковая терапия в комплексе с другими процедурами поможет Поле начать разговаривать. Хотя бы сказать – папа и мама.

Узнать о том, как можно помочь Полине, можно по ссылке.