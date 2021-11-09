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Пятерых экс-сотрудников «Команды 29» и «Российскую ЛГБТ-сеть» включили в реестр «иноагентов»

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Минюст внес в реестр СМИ-«иноагентов» пятерых экс-сотрудников правозащитного объединения «Команда 29». Также в реестр незарегистрированных общественных объединений, признанных «иностранными агентами», попала «Российская ЛГБТ-сеть».

В реестр СМИ-«иностранных агентов» включили экс-главу ликвидированного правозащитного объединения «Команда 29» Ивана Павлова и еще четверых бывших сотрудников организации: адвокатов Максима Оленичева и Валерию Ветошкину, руководителя медиаотдела Максима Заговору и активистку петербургского движения «Весна» Елену Скворцову (как сообщает «Медиазона»*, ранее Скворцову отчислили из СПбГУ, отказавшись зачесть как практику работу в «Команде 29»).

Кроме того, Минюст включил в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иностранного агента», правозащитную организацию «Российская ЛГБТ-сеть».

В июле «Команда 29» объявила о закрытии после того, как Генпрокуратура признала «нежелательной организацией» чешское «Общество свободы информации», первым президентом которого был Павлов. В сентябре основатель «Команды 29» эмигрировал в Грузию. В России на него заведено уголовное дело о нарушении тайны предварительного следствия: адвоката обвинили в том, что он рассказал о секретном свидетеле в деле журналиста Ивана Сафронова и передал в СМИ копию постановления из материалов следствия.

Теперь реестр СМИ-«иностранных агентов» насчитывает 93 физических и юридических лица. Список незарегистрированных объединений, признанных «иноагентами», состоит из трех позиций: кроме «Российской ЛГБТ-сети» туда внесены информационно-правозащитные проекты «Голос» и «ОВД-Инфо».

Ранее иностранными агентами были признаны издания «Важные истории», «Медуза», VTimes, «Проект» и «Радио Свобода». После этого российские журналисты и правозащитники просили подписать петицию с требованием отменить закон об «иноагентах», так как это дискриминационный закон и является актом давления на СМИ и гражданское общество.

Напомним, что статус «иноагента» с 2012 года могут получить зарегистрированные в России некоммерческие организации, а с 2020 года — и незарегистрированные общественные объединения, которые, по мнению российского правительства: получают иностранное финансирование или участвуют в «политической деятельности», под которой понимается любая публичная деятельность. За невыполнение закона нарушителям грозит административная и уголовная ответственность.

*Признана Минюстом СМИ-«иноагентом».

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