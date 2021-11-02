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Пятерых томичей будут судить за организацию притонов для занятия проституцией

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С 2016 по июль 2021 года пятеро томичей в возрасте от 22 до 30 лет под видом массажных салонов организовали в шести квартирах города притоны, где оказывались услуги интимного характера. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области. 

Известно, что для предоставления клиентам сексуальных услуг было привлечено десять девушек. Фигуранты дела разработали для них нормы и правила поведения, санкции в виде денежных штрафов за их нарушение, а также выплачивали девушкам 40% от прибыли.

Преступную деятельность пресекли сотрудники регионального УУР УМВД России. По местам оказания интимных услуг и проживания фигурантов были проведены обыски и изъяты более 15 смартфонов, SIM-карты, ноутбуки, электронные накопители, банковские карты, документация, эротическое белье и аксессуары, медицинские препараты и средства для контрацепции, тесты для определения ВИЧ и беременности, а также денежные средства в общей сумме более 400 тысяч рублей.

Материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд города Томска. Всех пятерых фигурантов дела будут судить за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 241 УК РФ (организация занятия проституцией).
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