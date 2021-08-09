«Пятёрочка»: минимальный набор продуктов в Сибири дешевле, чем в Москве

Компания X5 Group, ведущая розничная компания России, сравнила цены на продукты в сети магазинов «Пятёрочка» со средними ценами на рынке во втором квартале 2021 года. Анализ показал, что цена на ряд продуктов в магазинах ритейлера была значительно ниже.

Так в апреле-июне минимальный продовольственный набор на месяц, по данным Росстата, стоил в среднем 4 979 рублей, в Москве – 5 977 рублей, в Санкт-Петербурге – 5 527 рублей. Исследование показало, что стоимость аналогичной продуктовой корзины в «Пятёрочке» в этот период составляла 4 977 рублей в магазинах Центральной части России, на Урале и в Сибири, 5 505 рублей – в столичных объектах, 5 394 рубля – в петербургских. Таким образом, в Москве минимальный проднабор в магазинах сети стоил дешевле на 8%, чем средняя стоимость в городе, в Петербурге – на 2% дешевле.

По данным Центробанка, продовольственная инфляция ускорялась от месяца к месяцу – с 6,6% в апреле до 7,9% в июне. Ещё более активную динамику Росстат фиксировал на плодоовощную продукцию – с 4,8% в начале квартала до 11,2% в конце.

«Высокая инфляция плодоовощных товаров преимущественно связана с меньшим, по сравнению с предыдущим годом, посевом корнеплодов и неудовлетворительным качеством урожая этих культур в прошлом году, что отрицательно сказалось на объёме и сроках их хранения. В результате к весне предложение овощей «борщевого набора» оказалось меньше обычного и привело к их удорожанию на рынке по всей цепочке поставок», – поясняет руководитель макроэкономического анализа X5 Group Илья Фёдоров.