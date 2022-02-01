«Пятерочка» и Coca-Cola поддержат больше 8 тысячи семей

8,7 тысяч нуждающихся семей, подопечных фонда «Русь», по итогам акции «Миллион желаний» получат бесплатные продуктовые наборы.
Совместная акция «Пятёрочки» и Coca-Cola «Миллион желаний» проходила с 30 ноября по 10 января, за это время ее участниками стали 1 619 339 человек со всей России. За каждого человека, принявшего участие в предновогоднем «Миллионе желаний», компании перечислили по три рубля в «Фонд продовольствия «Русь» и удвоили полученную сумму. В результате общий объём пожертвования составил 10 млн рублей.
«Мы знаем, что потребители настороженно реагируют, когда большие бренды говорят о благотворительности. Поэтому выбрали надежного партнёра в некоммерческом секторе. Мы рады, что у нас есть возможность, в том числе через такие промоакции, привлекать больше внимания к социальным проблемам. И как следствие — помогать решать их через объединение усилий ритейлера, производителя и потребителя», — отметила менеджер по устойчивому развитию и взаимодействию с местными сообществами Coca-Cola в России Екатерина Лужных.
Фонд «Русь» вот уже 10 лет оказывает помощь продуктами самым незащищённым слоям населения. Фонд сформировал 8700 продуктовых наборов, состоящих из молока, масла, консервов, макарон, круп, сладостей, чая и напитков. Общий вес всех наборов превысил 62,6 тонны. Волонтёры начали развозить продукты благополучателям из разных регионов – Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, Воронежа, Рязани, Пскова, Костромы, Иванова, Липецка, Челябинска и Вологды.
«Верить в чудо и ждать исполнения своих желаний в новом году - это свойственно не только детям, но и взрослым. Настроение праздника охватывает всех без исключения, и мы в «Пятёрочке» каждый год стараемся эту атмосферу добра поддерживать, делиться теплом и заботой. Надеюсь, благодаря нашей акции мы вместе с нашими гостями и партнёром Coca-Cola в России смогли сделать чуть более счастливыми и тех, кто особенно нуждается во внимании, помощи и поддержке. И сохранили в сердцах веру в чудо и добро», - комментирует директор по маркетинговым коммуникациям торговой сети «Пятёрочка» Оксана Трофимова.