Пять тысяч литров незаконного алкоголя изъяли в 2021 году полицейские у жителей Томской области

С января по ноябрь этого года сотрудники полиции Томской области возбудили 733 административных правонарушения, связанных с незаконным производством и продажей алкогольной и спиртосодержащей продукции. В рамках этого было изъято более пяти тысяч литров алкоголя, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

Наибольшее количество правонарушений — 454 — возбуждено по статье 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Большинство из них — в Томске. По факту незаконной розничной продажи алкоголя физическими лицами возбуждено 154 административных правонарушения. По факту незаконной продажи товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена, — 95 административных правонарушений, предусмотренных статьей 14.2 КоАП РФ. Кроме того, полицейскими возбуждено 14 правонарушений, предусмотренных статьей 14.17, 12 — по статье 14.17.2 и 4 — по статье 19.20 КоАП РФ.