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Пять мобильных пунктов вакцинации работают в Томске в выходные

ТВ2 ТВ2

В субботу и воскресенье, 25 и 26 сентября, поставить прививки от коронавируса и гриппа томичи могут в нескольких мобильных пунктах.

В субботу с 10 до 15 часов будет работать пункт вакцинации в библиотеке имени Пушкина (улица Карла Маркса, 14). Все остальные мобильные пункты готовы принимать томичей и в субботу, и в воскресенье. С 13 до 20 часов работает пункт на первом этаже в ТРЦ «Изумрудный город» (пр. Комсомольский,13б); с 10 до 15 часов — в ТЦ «Лето» (ул. Нахимова, 8, стр. 13); с 10 до 18 часов пункт в МСЧ №2 (Иркутский тракт, 156); с 10 до 16 часов на базе поликлиники МСЧ «Строитель» (пр. Фрунзе, 116).

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Картинки: телеграм-канал «Область здоровья»

Также от COVID-19 можно привиться в лечебно-диагностическом центре «МИБС» на улице Мичурина, 105. Здесь нужна предварительная запись по телефону: 8 (3822) 90-80-00.

С собой на вакцинацию нужно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

По информации облздрава, от гриппа томичей прививают препаратами «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри», от коронавирусной инфекции — «Спутником V» и «Спутником Лайт». Одновременно поставить прививку от гриппа и COVID-19 нельзя, нужен интервал между прививками не меньше месяца.

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