Пять мобильных пунктов вакцинации работают в Томске в выходные

В субботу и воскресенье, 25 и 26 сентября, поставить прививки от коронавируса и гриппа томичи могут в нескольких мобильных пунктах.

В субботу с 10 до 15 часов будет работать пункт вакцинации в библиотеке имени Пушкина (улица Карла Маркса, 14). Все остальные мобильные пункты готовы принимать томичей и в субботу, и в воскресенье. С 13 до 20 часов работает пункт на первом этаже в ТРЦ «Изумрудный город» (пр. Комсомольский,13б); с 10 до 15 часов — в ТЦ «Лето» (ул. Нахимова, 8, стр. 13); с 10 до 18 часов пункт в МСЧ №2 (Иркутский тракт, 156); с 10 до 16 часов на базе поликлиники МСЧ «Строитель» (пр. Фрунзе, 116).