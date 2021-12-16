Пять лет ожидания. Проект Инжинирингового центра ОЭЗ «Томск» получил положительное заключение

ОЭЗ «Томск» получила положительное заключение «Томскгосэкспертизы» на проект первой очереди Инжинирингового центра, сообщает пресс-служба обладминистрации. В состав первой очереди входит производственный корпус с холодным складом металла и переходом, его площадь составит 6936 квадратных метров.
Проектную документацию разработала компания «Абрис-Тритэ».
Инжиниринговый центр состоит из двух модулей, соединенных теплым переходом. В пятиэтажном здании с офисно-лабораторными площадями и подземной парковкой предусматриваются усиленные перекрытия и свободные пространства для технологических линий.
В двухуровневой производственной части, построить которую планируется в первую очередь, предусмотрены технические, бытовые помещения, установка кран-балки и грузовых лифтов. Высота этажей составит около 5 м, перекрытие второго этажа способно нести нагрузку до 2 тонн на кв. м. В цокольном этаже здания разместится стоянка на 80 автомобилей, а на прилегающей территории — многоуровневая парковка на 380 посетителей.
Общая площадь объекта составит около 20 тыс. квадратных метров, в том числе около 13 тыс. кв. м. офисно-лабораторных площадей и 7 тысяч производственных.
Напомним, строительство Инжинирингового центра началось в 2015 году, затем было заморожено в связи с передачей полномочий по управлению ОЭЗ «Томск» на региональный уровень. Процесс передачи Минэкономразвития РФ начало в августе 2016 года и завершило в январе 2020-го. За этот период изменились строительные нормативы, и потребовалась корректировка проектной документации.
Сейчас ОЭЗ «Томск» получила положительное заключение «Томскгосэкспертизы» на откорректированный проект первой очереди Инжинирингового центра. Следующий этап — заключение на техническую часть офисно-лабораторного блока. После этого эксперты рассмотрят сметную стоимость строительства. Согласованную документацию планируется получить в 1 квартале 2022 года.
Управляющая компания уже направила в Минэкономразвития РФ заявку на выделение финансирования в размере 2 млрд рублей путем включения объекта в федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП). Ориентировочная стоимость строительства обеих очередей Инжинирингового центра составляет 2,4 млрд рублей.
По словам генерального директора управляющей компании ОЭЗ «Томск» Константина Каминского, планировочные решения нового корпуса разработаны так, чтобы создать резидентам максимум удобств, упростить и ускорить внедрение технологических решений в производство. Там предусмотрена возможность трансформации помещений, что позволит компаниям выполнять различные виды работ (механообработка, прототипирование, испытательные лаборатории, дизайн).
Объединение в одном строении производственного и офисного блоков позволит реализовать полный цикл от разработки до выпуска в одном здании. Глобальная перепланировка или дорогостоящие работы по замене инженерного оборудования не потребуются: здание при необходимости вместит серьезный объем оборудования.