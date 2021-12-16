Пять лет ожидания. Проект Инжинирингового центра ОЭЗ «Томск» получил положительное заключение

ОЭЗ «Томск» получила положительное заключение «Томскгосэкспертизы» на проект первой очереди Инжинирингового центра, сообщает пресс-служба обладминистрации. В состав первой очереди входит производственный корпус с холодным складом металла и переходом, его площадь составит 6936 квадратных метров.

Проектную документацию разработала компания «Абрис-Тритэ».

Инжиниринговый центр состоит из двух модулей, соединенных теплым переходом. В пятиэтажном здании с офисно-лабораторными площадями и подземной парковкой предусматриваются усиленные перекрытия и свободные пространства для технологических линий.

В двухуровневой производственной части, построить которую планируется в первую очередь, предусмотрены технические, бытовые помещения, установка кран-балки и грузовых лифтов. Высота этажей составит около 5 м, перекрытие второго этажа способно нести нагрузку до 2 тонн на кв. м. В цокольном этаже здания разместится стоянка на 80 автомобилей, а на прилегающей территории — многоуровневая парковка на 380 посетителей.

Общая площадь объекта составит около 20 тыс. квадратных метров, в том числе около 13 тыс. кв. м. офисно-лабораторных площадей и 7 тысяч производственных.