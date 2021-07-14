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Главная Новости Пять человек застряли на острове посреди Томи
Новости

Пять человек застряли на острове посреди Томи

ТВ2
ТВ2 ТВ2
день назад

Пять человек не смогли выбраться с острова Энеков на Томи. Их спасли сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам, сообщает ГУ МЧС РФ по Томской области.

Информация о том, что на Томи в районе деревни Эушта пятеро человек, из которых двое детей, не могут выбраться с острова Энеков, поступила в управление МЧС 13 июля в 16:31.

«Со слов звонивших, они отдыхали на острове, их резиновую лодку унесло течением, и самостоятельно добраться до берега они не могут. Ситуацию усугубляли надвигающаяся гроза и сильный ветер», — говорится в сообщении.

На место отправились сотрудники ГИМС МЧС России по Томской области. Они эвакуировали людей с острова. Резиновая лодка была обнаружена ниже по течению.

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