Пять человек погибли на водоемах Томской области

С начала года в Томской области погибли пять человек на водоемах. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Основная причина гибели людей на воде – купание в состоянии алкогольного опьянения, купание в запрещенных местах, оставление детей без присмотра.

Крайне опасно купаться в запрещенных местах (об этом указывают информационные знаки на берегу), где не просматривается дно, при сильном течении. Не следует заплывать далеко от берега и нырять с плавсредств и различных сооружений, так как под водой могут находиться опасные предметы.

«В выходные дни сотрудники чрезвычайного ведомства совместно с представителями органов местного самоуправления и полиции усилят профилактическую работу на водоемах. Они будут патрулировать прибрежные территории, проводить беседы с отдыхающими, раздавать памятки, - рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах МЧС России по Томской области Сергей Егоров. - В этих целях сформированы 62 патрульные группы, в состав которых входит более 180 человек».