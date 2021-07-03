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Главная Новости Пять человек погибли на водоемах Томской области
Новости

Пять человек погибли на водоемах Томской области

ТВ2
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2 дня назад

С начала года в Томской области погибли пять человек на водоемах. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Основная причина гибели людей на воде – купание в состоянии алкогольного опьянения, купание в запрещенных местах, оставление детей без присмотра. 

Крайне опасно купаться в запрещенных местах (об этом указывают информационные знаки на берегу), где не просматривается дно, при сильном течении. Не следует заплывать далеко от берега и нырять с плавсредств и различных сооружений, так как под водой могут находиться опасные предметы.

«В выходные дни сотрудники чрезвычайного ведомства совместно с представителями органов местного самоуправления и полиции усилят профилактическую работу на водоемах. Они будут патрулировать прибрежные территории, проводить беседы с отдыхающими, раздавать памятки, - рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах МЧС России по Томской области Сергей Егоров. - В этих целях сформированы 62 патрульные группы, в состав которых входит более 180 человек».

Автор:  МЧС по Томской области

Спасатели рекомендуют постоянно присматривать за детьми, не подпускать к воде людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

Если вы стали очевидцами чрезвычайного происшествия на водоеме, звоните на единый номер вызова экстренных служб 112.

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