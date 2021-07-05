Пассажир избил водителя маршрутки Томска. Полиция проводит проверку

Пассажир устроил драку с водителем в автобусе маршрута № 20. По словам очевидцев, поводом для драки стало то, что водитель не согласился сделать остановку в неположенном месте. Полиция проводит проверку.

По словам очевидцев драка произошла утром. Водитель маршрутного автобуса маршрута № 20 высадил пассажиров на остановке «Путепровод» и поехал к остановке «ДОСААФ».

Когда водитель уже отъехал от остановки, то к нему подошел пассажир, который сказал, что хочет выйти «прямо здесь». Водитель ответил, что не может остановиться посреди проезжей части в непредназначенном для этого месте, описывают ситуацию свидетели произошедшего. Они добавляют, что при этом пассажир попросил для оплаты терминал, хотя в автобусе есть табличка с просьбой рассчитываться заранее.

«Пассажир начал провоцировать водителя. Сначала раз ударил водителя, потом, когда водитель начал останавливаться, пассажир еще раза 3-4 удара», — описывают ситуацию свидетели.

В итоге, водитель выпроводил пассажира-дебошира из салона автобуса.

Пресс-служба УМВД отмечает, что в дежурную часть поступило сообщение о причинении телесных повреждений мужчине в салоне маршрутного автобуса.

Сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.